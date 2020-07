Režim ako v Sovietskom zväze. Tímy NHL čakajú prísne pravidlá

Play off v NHL bude patriť medzi najnáročnejšie.

2. júl 2020 o 14:35 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V stredu zaznamenali v Spojených štátoch amerických najvyšší prírastok pozitívnych prípadov nového koronavírusu. Za jediný deň pribudlo 52-tisíc chorých. Situácia v krajine je vzdialená od stabilnej. Napriek tomu sa profesionálne ligy súťaže pripravujú na reštart.

Platí to aj o NHL. Ak by play off zrušili a na Stanleyho pohári by v sezóne 2019/2020 nebolo meno žiadneho víťazného tímu, liga, a teda aj kluby by prišli o tržby vo výške 1,1 miliardy dolárov.

Ak hokej nezníži straty, ligu by to v ďalších sezónach poznačilo. Navyše medzi hráčmi sú takí, ktorí sa búria proti znižovaniu platov v dôsledku pandémie.

Hráčske odbory NHLPA s vedením súťaže rokujú o novom spustení ligy vo dvoch mestách a odohraní play off s netradičným počtom tímov – 24.

Las Vegas škrtli

Dlho sa hovorilo, že o víťazovi Staley Cupu sa bude rozhodovať v Las Vegas a vo Vancouvri.

Lenže mesto kasín v Nevadskej púšti doplatilo na vysoký počet pozitívnych prípadov. Nedostatok testovania a kritická situácia v šírení Covidu-19 vyradila z hry všetky ďalšie americké kluby.

V stredu kanadská stanica TSN informovala, že po prvý raz od roku 2011 udelia Stanley Cup víťazovi na kanadskej pôde.

Hoci jeho držiteľom nemusí byť kanadský tím. Play off sa totiž bude hrať v Edmontone a Toronte.

Pre fanúšikov kanadských tímov je to skôr symbolické rozhodnutie, keďže štadióny budú mať počas zápasov prázdne hľadiská a hokejistov od fanúšikov izolujú. Pozitívom je, že play off vyzerá veľmi reálne.

Víťaz najskôr v septembri

Prečo padla voľba práve na kanadské mestá?