Petra Kvitová sa zranila. V Bratislave hrať nebude

Zradila ju ľavá ruka.

2. júl 2020 o 17:44 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Mala byť líderkou českých tenistiek počas víkendového priateľského stretnutia proti Slovenkám v Bratislave.

Lenže obnovené zranenie ľavého predlaktia narušilo Petre Kvitovej plány a slovenským fanúšikom sa na dvorci v Národnom tenisovom centre neukáže.

„Je mi to veľmi ľúto. Na zápasy za Česko som sa v Bratislave veľmi tešila, ale v utorok som v Prostějove obnovila zranenie ľavej ruky, ktorá sa už zdala byť v poriadku.

Bohužiaľ, nebola a potvrdilo sa, že hra na antuke pre mňa nie je ideálna,“ uviedla vo vyhlásení Kvitová, ktorá si dopoludnia v Bratislave zatrénovala, ale pre bolesti musela tréning ukončiť.

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka však v Bratislave nebude chýbať. „V piatok sa v zúčastním na žrebovaní ako hosťka a potom pôjdem do Česka riešiť, čo bude ďalej s mojou rukou,“ dodala bývalá svetová dvojka, ktorú v roku 2016 vo vlastnom byte prepadol útočník a vážne ju porezal na rukách.

Nebolo jasné, či sa ešte niekedy vráti na tenisové dvorce, ale už štyri mesiace po náročnej operácii oslavovala prvý víťazný zápas na Roland Garros. Odvtedy získala osem turnajových titulov.

Úloha líderky tímu tak pripadla vlaňajšej finalistke grandslamového Roland Garros. Kapitán českého fedcupového tímu Petr Pála musel namiesto Kvitovej povolať inú tenistku.

„Keď som sa dozvedel o Petrinom zranení, začal som rýchlo hľadať ďalšiu členku tímu. Nechcel som rozbiť družstvo do 23 rokov, pretože by som spustil domino, ktoré by mohlo pomiešať a oslabiť naše ďalšie reprezentačné výbery.

Na štarte som sa rýchlo dohodol s Miriam Kolodziejovou, ktorá sa vracia po zranení,“ vysvetlil prekvapujúcu nomináciu dlhoročný úspešný kapitán Češiek.