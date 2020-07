Guardiola sa zastal hráčov Liverpoolu: Pivo v krvi nemali

LONDÝN. Napriek vysokej prehre na ihrisku rivala nehanil tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp svojich zverencov.

Výsledok 0:4 nemá podľa neho nič spoločné s oslavami majstrovského titulu, naopak, jeho hráči boli na šláger 32. kola Premier League maximálne motivovaní a sústredení, len domáci Manchester City bol skrátka nad ich sily.

Liverpoolčania v prvom zápase v úlohe novopečených šampiónov prehrávali už po prvom polčase 0:3, v druhom polčase "zaklincoval" ich trápenie vlastným gólom Alex Oxlade-Chamberlain.

"Prístup bol dobrý, zápas nebol z našej strany vôbec zlý," hodnotil Klopp výkon svojho mužstva.

"Pravdupovediac, nemá to nič spoločné s udalosťami v minulom týždni. Bolí nás to presne tak, ako väčšinou bolia prehry. Chcel som vidieť tím, ktorý je pripravený bojovať proti Manchestru City. Súper mal čo dokazovať," citovala nemeckého kouča agentúra AP.

"The Reds" si zabezpečili majstrovský titul už pred týždňom, v zápase na ihrisku druhého tímu tabuľky im už tak o nič vážne nešlo.

Napokon "Citizens" uštedril Liverpoolu druhú tohtosezónnu prehru v najvyššej anglickej súťaže.

Poistili si druhé miesto v tabuľke, za lídrom však zaostávajú o dvadsať bodov.

"V zápasoch proti City sa vyskytujú rozhodujúce momenty a tie musíte využiť, ak chcete uspieť. My sme ich nevyužili, kým súper naše chyby potrestal," poznamenal Klopp. Svojim zverencom však nemá čo vyčítať.

"Chcel som vidieť u nich brilantný prístup a videl som ho. Chalani skutočne bojovali. Nikto z nich to 'neodflákol'. Všetkých nás tá prehra mrzí, každému na tom záleží. Ak existuje nejaký tím, ktorá nás dokáže takýmto spôsobom zničiť, tak je to pravdepodobne City. Súper potvrdil, aký je silný."

Domáci hráči pred zápasom privítali čerstvého majstra čestnou uličkou. Výkon rivala, ktorý získal ligový titul v značnom predstihu, ocenili pri príchode na štadión potleskom.