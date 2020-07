Rusi nezaplatili pokutu pre Svetovú atletiku

Ruskí atléti teraz nebudú môcť súťažiť.

3. júl 2020 o 13:07 SITA

MONACO. Svetová atletika (WA) podľa očakávania prerušila program pre ruských atlétov, ktorý im umožňoval štart na medzinárodných podujatiach ako neutrálnych športovcov. To znamená, že ani trojnásobná majsterka sveta Maria Lasickienéová tak nebude môcť súťažiť na medzinárodných podujatiach.

Dôvodom je nezaplatené pokuta, ktorá Ruská atletická federácia (RusAF) mala uhradiť do 1. júla, no 5 miliónov USD na účty WA neposlala.

Majú uhradiť 11 miliónov

Okrem toho Rusi musia strešnej organizácii svetovej atletiky zaplatiť aj rôzne iné poplatky 1,31 milióna USD. RusAF už skôr informovala, že na to nemá financie a peniaze nezaplatí.



Rusi v marci dostali pokutu vo výške 10 miliónov dolárov za porušenie antidopingových pravidiel a na OH v Tokiu môžu pod neutrálnou vlajkou štartovať iba desiati atléti z Ruska.

Rovnaké obmedzenie štartu športovcov z Ruska platí aj pre iné vybrané atletické súťaže pod patronátom WA alebo Európskej atletiky (EA). Uvedené by sa nevzťahovalo na jednodňové atletické mítingy, ak by do 1. 7. zaplatili aspoň polovicu z uvedenej pokuty.

Vraj nemajú peniaze

Prezident RusAF Jevgenij Jurčenko pred pár dňami informoval, že financie jeho federácii chýbajú aj zásluhou koronakrízy, na čo by WA mala brať ohľad. Ruská strana doteraz neuviedla, či a kedy chce pokutu zaplatiť.



RusAF v júni žiadala odklad uvedeného termínu od WA, no bez pozitívneho výsledku. Ak by Rusi zaplatili prvú polovicu pokuty, druhú polovica by bola splatná až v prípade, ak počas najbližších dvoch rokov príde k ďalšiemu porušeniu pravidiel zo strany ruských športovcov či príslušných organizácií.



RusAF má v WA (pred IAAF) pozastavenú činnosť od roku 2015, dopingové škandály spojené s ruskou atletikou a športom sa teda naťahujú už viac ako päť rokov.