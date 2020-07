Derby medzi Slovenskom a Českom napíše ďalšiu kapitolu, stretnú sa hneď trikrát

Plocha bude mať zámorské rozmery.

4. júl 2020 o 10:00 TASR

Slovenská striedačka na MS v hokeji do 20 rokov 2020. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

BRNO. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa koncom júla predstaví v Brne v troch prípravných zápasoch proti českým rovesníkom.

Informoval o tom portál hokej.cz, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zatiaľ konanie stretnutí nepotvrdil.

Zápasy by sa mali konať od piatka 24. júla do pondelka 27. júla v športovom centre Lužánky. Mladí Slováci začnú v Brne trénovať od štvrtka 23. júla, všetky duely sa budú hrať na ľadovej ploche so zámorskými rozmermi.

Krajiny si museli hľadať náhradný program po tom, čo z dôvodu pandémie koronavírusu odpadlo niekoľko letných turnajov.

Slovenská dvadsiatka pod vedením Róberta Petrovického absolvovala na prelome júna a júla prvý kemp pred štartom sezóny 2020/2021, keď sa päť dní spoločne pripravovala v Námestove.

Vrcholom sezóny budú juniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia na prelome rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer.

Rozpis zápasov Česko U20 - Slovensko U20

/Sportcentrum Lužánky, Brno/

Piatok 24. júla o 17:00

Nedeľa 26. júla o 17:00

Pondelok 27. júla o 16:00