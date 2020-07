Mohol by si ešte viac užívať život. Kontroverzný Balotelli možno opustí Európu

Vraj by bol pod menším tlakom.

4. júl 2020 o 13:11 TASR

BUENOS AIRES. Kariéra talianskeho futbalistu Maria Balotelliho by mohla pokračovať v najvyššej argentínskej súťaži. Podľa tamojších médií je možné, že kontroverzný útočník zakotví v Boce Juniors.

Ako informoval portál Football Italia, Balotelliho ponúkol klubu z Buenos Aires hráčov agent Mino Raiola.

Dvadsaťdeväťročný futbalista by tak mohol nasledovať kroky krajana Danieleho De Rossiho, ktorý zamieril do Bocy po dlhoročnom pôsobení v AS Rím.

"'Balotelli by sa mohol v Argentíne cítiť pod menším tlakom, viac si užívať život a zažiť iný druh tréningu," uviedol portál.

Účastník MS 2014 má za sebou neúspešný angažmán v Brescii, klub Serie A s ním nedávno rozviazal zmluvu po tom, ako sa koncom mája dvakrát v priebehu týždňa nedostavil na tréning.

Balotelli prišiel do Brescie vlani v lete z Olympique Marseille, jeho cieľom bolo vybojovať si nomináciu na ME2020, ktoré pre pandémiu koronavírusu odložili na budúci rok. V 19 dueloch v Serii A strelil päť gólov.