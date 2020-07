Cez víkend mal ísť na tímovú súťaž. Známy americký tenista má koronavírus

Testoval sa pravidelne.

4. júl 2020 o 16:23 TASR

WASHINGTON. Americký tenista Frances Tiafoe mal pozitívny test na koronavírus a po jeho zverejnení okamžite nastúpil do karantény.

"V piatok som sa dozvedel, že mám pozitívny nález na Covid-19. Žiaľ, musel som sa odhlásiť z tímovej súťaže, ktorá sa koná počas tohto víkendu v Atlante," napísal na twitteri 81. hráč svetového rebríčka ATP.

"Počas uplynulých dvoch mesiacov som trénoval na Floride, kde som mal negatívne testy. Rovnako pred týždňom som bol negatívny. Veľmi som sa tešil na podujatie v Atlante, ale zdravie má prednosť," dodal 22-ročný Tiafoe.

V júni mali pozitívne testy na koronavírus štyria tenisti vrátane svetovej jednotky Srba Novaka Djokoviča.

Po pandémii koronavírusu by mal ročník ATP odštartovať 14. augusta vo Washingtone, grandslamový US Open je naplánovaný v New Yorku na 31. augusta - 13. septembra.