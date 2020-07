Rasistické narážky znášal aj hráč Pohronia, gesto súpera ostalo bez odozvy

Po Slovane sa nevyznamenali ani priaznivci Nitry.

5. júl 2020 o 21:50 Jerguš Radačovský

BRATISLAVA. Okrem zápasu Slovana s Michalovcami sa rasistickým narážkam zo strany divákov nevyhol ani duel posledných dvoch tímom v tabuľke.

Osemnásťročný stredopoliar Alieu Fadera v službách FK Pohronie zažil nepríjemné chvíle počas sobotňajšieho duelu Fortuna ligy na pôde FC Nitra.

Rodák z Gambie bol terčom slovných útokov domácich fanúšikov na tribúnach, upozornila na to RTVS.

Situácia sa vyhrotila najmä v 82. a 88. minúte, keď dostal Fadera žlté karty, po druhej bol vylúčený a musel opustiť trávnik.

Fadera: Nie je ľahké o tom hovoriť

Z tribún sa ozývali viaceré vulgarizmy a rasistické narážky smerujúce na farbu pleti mladého futbalistu.

"Je to veľmi zlé, ľudia by sa mali zmeniť. Je to náročné a nie je ľahké o tom hovoriť. Verím, že sa to v budúcnosti zmení," povedal pre RTVS Fadera.

Hráča FK Pohronie sa zastal aj stredopoliar Nitry Michal Faško. "Neviem, či to je nejaký trápny trend... Či je spoluhráč, či je to protihráč, či je to hocijaký človek, na tribúny to určite nepatrí."

Faško priznal, že pri snahe upokojiť domácich priaznivcov zinkasoval niekoľko komentárov aj na vlastnú adresu.

"Je smutné, že sa také niečo deje na štadiónoch ešte v 21. storočí," vyjadril sa k incidentu aj zaskočený tréner Pohronia Mikuláš Radványi.

Kouč poznamenal, že slovné útoky nešli z hlavnej tribúny, ale pravdepodobne zo sektoru pre fanklub.

Klub sa ospravedlnil

Nitriansky klub sa za celú situáciu ospravedlnil. Stanovisko zverejnil na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

"FC Nitra striktne odsudzuje rasistické prejavy niekoľkých jednotlivcov zo skupiny fanúšikov v domácom sektore C voči hráčovi hosťujúceho mužstva Alieuovi Faderovi.

Takéto chovanie v žiadnom prípade nepatrí na futbalové štadióny, a preto sa od toho ako klub dištancujeme. V mene klubu sa ospravedlňujeme jednak samotnému hráčovi, ale i celému klubu FK Pohronie," uviedol klub.

Incident sa stal počas rovnakého kola, v ktorom fanúšikovia Slovana Bratislava zavesili na tribúnu transparent s rasistickým podtónom.

Transparent obsahoval nápis White Lives Matter, v preklade Na životoch bielych záleží. Je to reakcia na iniciatívu Black Lives Matter (Na životoch čiernych záleží), ktorú vyvolala smrť Afroameričana Georga Floyda po brutálnom zásahu polície.

Situáciami by sa mala zaoberať Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu.