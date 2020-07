Katarína Kužmová zvládla debut po boku sestry. Nebola som vôbec nervózna, vraví

Lipták verí, že sestry spolu nastúpia aj v ostrom zápase.

5. júl 2020 o 21:14 TASR

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Katarína Kužmová sa pri debute vo fedcupovom tíme vyhecovala k výbornému výkonu.

Spolu so staršou sestrou Viktóriou Kužmovou zdolali v priateľskom stretnutí s Českom pár Markéta Vondroušová, Miriam Kolodziejová a naznačili, že môžu byť platnou dvojicou aj v ostrých zápasoch.

Katarína Kužmová: Po boku Viki som si to užila

"Po boku Viki som si to na dvorci naozaj užila. Dúfam, že takto budeme spolu hrať aj v budúcnosti. Hrali sme lepšie ako na turnaji Bratislava Open, kde sme sa dostali až do finále.

Veľmi nám v dôležitých momentoch pomáhal servis. Myslela som, že budem nervózna, no nebola som vôbec," uviedla odchovankyňa košického tenisu.

Za predvedený výkon zožala pochvalu od sestry i od kapitána slovenského tímu Mateja Liptáka. "S Katkou sme odohrali super štvorhru. Hrala perfektne, neskutočne servovala.

Veľmi sa teším z toho, že si užila fedcupovú premiéru a že mala víťaznú príchuť," neskrývala spokojnosť najlepšia slovenská singlistka.

Lipták: Verím, že spolu nastúpia v ostrom zápase

Lipták bol rád, že novozložený pár zdolal kvalitný český tandem. "Vyšlo to skvele. Verím, že keď Kaťa s Viki nastúpia spolu v ostrom zápase, bude to ešte lepšie.

V Pohári federácie vidím veľký priestor budovať na tejto dvojici. Jediná škoda, že nebudú môcť spolu hrávať na turnajoch. Verím, že Kaťa na sebe popracuje a čo najrýchlejšie dobehne sestru."

Zápas proti Česku podľa Liptáka splnil svoj účel: "Jediná škoda, že baby idú teraz späť na antuku a nemôžu využiť to, že odohrali dobré zápasy na harde. Bola to veľmi užitočná konfrontácia so silným a kvalitným českým tímom.

Markéta Vondroušová potvrdila, že patrí medzi svetovú špičku. Viki Kužmová bola v prvom sete duelu tímových jednotiek lepšia hráčka, no nevyužila šance. V druhom sete sa už na jej výkone trochu podpísala únava."