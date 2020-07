Hráči NHL môžu odmietnuť hrať. Reštart ligy závisí aj od podpisu kolektívnej zmluvy

Obnove NHL stojí v ceste stále veľa prekážok.

6. júl 2020 o 7:47 (aktualizované 6. júl 2020 o 8:27) TASR

NEW YORK. Vedenie hokejovej súťaže NHL a Hráčska asociácia NHLPA dospeli v nedeľu k predbežnej dohode o tretej a štvrtej fáze reštartu sezóny.

Zástupca komisára NHL Bill Daly však zdôraznil, že strany naďalej rokujú o predĺžení kolektívnej zmluvy, ktorá je kľúčová v snahe o obnovenie zápasového diania po koronavírusovej pauze.

Článok pokračuje pod video reklamou

Protokoly týkajúce sa reštartu i kolektívna zmluva podliehajú schváleniu exekutívou NHLPA, ako aj hlasovaniu všetkých členov.

Hlasovať sa nebude, kým sa nedokončí dokument Memorandum o porozumení, ktorý predchádza podpisu novej kolektívnej zmluvy. Dokumenty musí schváliť tiež Rada guvernérov NHL.

Momentálne prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy. Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na ochorenie COVID-19.

Súvisiaci článok Aktuálny víťaz NHL hlási viacero pozitívnych testov, okamžite zrušil tréningy Čítajte

Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani viacero pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu.

Podľa portálu TSN by sa tréningové kempy mohli začať 13. júla a tímy by mohli zamieriť do dvoch centralizovaných dejísk záveru sezóny v Edmontone a Toronte okolo 26. júla. Hrať by sa mohlo začať 1. augusta.

V tretej fáze bude platiť limit 30 korčuliarov na ľade, brankárov sa obmedzenie nebude týkať.

Do tretej fázy sa budú môcť zapojiť iba hráči, s ktorými sa bude počítať pri reštarte. Kluby musia dodať ich zoznamy do 9. júla, hokejisti majú právo odmietnuť svoju účasť bez sankcie.

K hráčovi s pozitívnym testom na koronavírus sa v súvislosti s kolektívnou zmluvou bude pristupovať, ako keby utrpel "hokejové" zranenie.

Pred začiatkom play off budú účastníci izolovaní, no v neskorších fázach, keď sa turnaj presunie do jedného mesta, zrejme umožnia návštevu rodinných príslušníkov.

Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na dennej báze, prípadne každý druhý deň.

"Hráči budú veľmi dobre chránení. Bude to úplne nový zážitok z hokeja, pretože prvoradé budú bezpečnosť a zdravie," povedal majiteľ Montrealu Geoff Molson.