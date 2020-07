Aj Froome sa obetuje, ak bude musieť, tvrdí vlaňajší víťaz Tour

Britský tím je v komplikovanej situácii.

6. júl 2020 o 15:12 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Rozkaz pred etapou znel jasne: Alberto, nesmieš útočiť.

Taký bol pokyn od športového riaditeľa tímu Astana pred 17. etapou na Tour de France v roku 2009. Johan Bruyneel to zdôrazňoval.

Contador bol lídrom Tour, mal žltý dres a stačilo, aby ho bránil.

Lenže ambiciózny španielsky cyklista Bruyneela nepočúvol. V poslednom stúpaní pred cieľom na Col de la Colombier to bol práve on, kto vyštartoval ako prvý.

Nemusel to robiť. Bruyneel mu ešte kričal do vysielačky, aby prestal. Lenže to už bolo slúchadlo mimo ucha španielskeho cyklistu.

Contador odmietol počúvať príkazy svojho šéfa a spoločne s bratmi Schleckovcami sa vzdialil súperom. Etapu nevyhral. Celú Tour de France áno.

Cítil, že ho potopili

V tíme Astana v roku 2009 vládla na Tour otvorená vojna medzi Albertom Contadorom a Lanceom Armstrongom, za ktorým stál zvyšok tímu.

Po rokoch o atmosfére v tíme prehovoril Španiel. Mal vraj pocit, že všetci sú proti nemu a robia všetko pre to, aby nezvíťazil. Jeho osobný mechanik sa na noc zamykal s Contadorovým bicyklom v izbe. Paranoja nemala konca.

Dospelo to tak ďaleko, že Contador prestal rešpektovať vedenie tímu. Hoci nakoniec v roku 2009 na Tour zvíťazil, vraví, že to bolo jeho najnáročnejšie víťazstvo. Jeho najväčšími nepriateľmi boli totiž tímoví kolegovia.

Nemohol sa na nich spoľahnúť. Mal pocit, že ľudia, ktorí sú s ním, sa ho snažia potopiť.