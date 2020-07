Haspra: Žil som bohémsky život a nezvládol romantickú Bratislavu

Bol aj na protialkoholickom liečení.

6. júl 2020 o 14:35 Juraj Berzedi

V rozhovoroch je často žoviálny a otvorený. Je netypickým trénerom, minimálne v slovenských podmienkach. Keď bol futbalistom, žil bujarý život. V trénerskej kariére mu to často pomáha lepšie pochopiť svojich zverencov. Viem, čo všetko je schopný hráč skúsiť. Neoplatí sa to. Je to hlúposť. A nebudú to počúvať od teoretika, ale skúseného praktika,“ hovorí 51-ročný ružomberský tréner JÁN HASPRA.

Čo vám napadne, keď sa povie Slovan Bratislava?

Najväčšia športová značka na Slovensku. Klub, ktorý vo svojej histórii siahol na úplný vrchol, ale padol aj na dno. V posledných rokoch sa spamätal a v súčasnosti je to jednoznačne najkvalitnejší futbalový klub na Slovensku.

Keď ste v Bratislave pred tridsiatimi rokmi študovali právo na Univerzite Komenského, Slovan mal o vás záujem. Mrzí vás, že ste si zaň nikdy nezahrali?

Na jednej strane to trochu mrzí, ale na druhej ani nie. Keby som bol v Slovane, mal by som iný život. Nemal by som však svoje krásne vnučky a všetko by bolo iné. Nemá ma čo mrzieť. Život, ktorý žijem, nie je taký zlý. A že mohol byť lepší? Je taký, aký je.

Veľa mladých hráčov neodmietne najslávnejší slovenský klub. Prečo ste vtedy dali prednosť druholigovým Spojom?

Chcel som na horné pozície útočiť zo spodku. Chcel som mať istotu, že budem pravidelne hrávať. V Spojoch to bolo reálnejšie. Taký bol môj zámer, ale napokon sa to zvrtlo. Slovan mal vážny záujem aj druhýkrát. Tiež som mal záujem i kvalitu. Pokazilo sa to pre moje mladícke hlúposti.

Aká bola najväčšia?

Raz sme hrali zápas proti Michalovciam. Prvýkrát ma prišiel do Bratislavy pozrieť môj otec a na tribúne sedeli aj zástupcovia niektorých československých klubov, ktorí ma prišli sledovať. Preflámoval som však celú noc a na zápas som prišiel pätnásť minút po jeho začiatku. Odvtedy som sa stal ako hráč nedôveryhodným.

Aký bol študentský život v Bratislave na konci osemdesiatych rokov?

Perfektný. V osemdesiatych rokoch bola Bratislava stále Bratislavou. Teraz z toho vznikol veľký salobienec, nikto nikoho nepozná, nikomu na nikom nezáleží. V tejto šialenej dobe je to zrejme všade. Vtedy bola Bratislava ešte romantická a ja som tú romantiku nezvládol.

Prečo?