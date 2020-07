Lobotka prináša kreativitu do stredovej formácie, pochválil Slováka tréner

Interu nevyšiel ďalší zápas.

6. júl 2020 o 12:44 TASR

VIDEO: Inter Miláno - Bologna (Zostrih zápasu)

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno mali výborný vstup do tejto sezóny, po niekoľkých kolách sa dokonca opatrne hovorilo o možnom zosadení Juventusu Turím z talianskeho trónu.

Milánčania však postupne začali strácať body a prepadli sa na tretie miesto. Mrzieť ich môže aj nedeľná domáce prehra v 30. kole Serie A, Bologni podľahli 1:2, hoci do 74. minúty viedli a od 57. minúty mali početnú výhodu po vylúčení Roberta Soriana.

V 62. minúte mohol Inter viesť už 2:0, keď mal k dispozícii jedenástku. Loptu si postavil Lautaro Martinez, no brankár Lukasz Skorupski jeho pokus chytil a poradil si aj s dorážkou Roberta Gagliardiniho. Tento moment hostí "nakopol" a o desať minút neskôr vyrovnal Musa Juwara.

Conte: Stáva sa to príliš často

Vzápätí videl druhú žltú kartu domáci Alessandro Bastoni a sily na trávniku sa vyrovnali. Katastrofálnu desaťminútovku pre "nerazzurri" dokonal v 80. minúte Musa Barrow.

"Čo na to povedať. Súperovi sme darovali zápas a musím povedať, že to nie je prvýkrát v tejto sezóne. Stáva sa to až príliš často. Každý nesie svoj diel zodpovednosti, ja ako tréner som prvý.

Musíme si analyzovať niekoľko situácii, najmä dôvod, prečo nám chytená penalta spôsobila toľko problémov," citoval trénera Interu Antonia Conteho portál football-italia.com.

V domácom drese opäť chýbal slovenský reprezentant Milan Škriniar. Dvadsaťštyriročný stopér si odpykával trojzápasový trest za vylúčenie v 27. kole proti Sassuolu.

Chcú si čo najskôr zabezpečiť LM

Dobrá správa pre Conteho je, že Škriniarov trest už pominul a v záverečnej fáze sezóny bude k dispozícii. Hoci boj o titul je s jedenásťbodovým mankom na Juventus vzdialený, Milánčania majú o čo hrať.

"Po strate bodov proti Sassuolu a teraz Bologni už titul nevyzerá reálne, ale musíme sa sústrediť, aby sme si zabezpečili Ligu majstrov čo najskôr.

Budem sa opakovať, máme tím, ktorý je schopný víťaziť, každý v tomto mužstve na to má, ale musíme minimalizovať chyby," dodal Conte, ktorého zverenci figurujú na treťom mieste o bod pred Atalantou Bergamo.

V opačnej pozícii ako Inter je SSC Neapol. "Partenopei" po rozpačitom úvode sezóny chytili druhý dych a z predchádzajúcich desiatich zápasov osemkrát zvíťazili.

VIDEO: Neapol - AS Rím (Zostrih zápasu)

Gattuso: Naša sila je v šírke kádra

Vďaka triumfu nad AS Rím 2:1 sa na "vlkov" bodovo dotiahli v ligovej tabuľke, keď sú za nimi o skóre na šiestom mieste. Okrem toho vybojovali trofej v národnom pohári.

"Hovorím to stále, máme kvalitných hráčov, len im treba pripomínať, že musia viac pracovať. Mnohí tu budú aj v ďalšej sezóne, preto je dôležité vštepiť im víťaznú mentalitu," povedal tréner Neapola Gennaro Gattuso.

V nedeľu bol pri víťazstve Neapolčanov aj Stanislav Lobotka. Slovenský stredopoliar nastúpil v 70. minúte. Aj keď po januárovom prestupe zo Celty Vigo iba sporadicky začína v základnej zostave, Gattuso si ho cení.

"Stanislav je hráč, ktorý môže nastupovať od začiatku a prináša kreativitu do stredovej formácie. Naša sila je v šírke kádra a vo variabilite. A to chceme, mať čo najviac taktických možností."