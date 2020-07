Mal 37 rokov. Bývalý slovenský futsalista sa utopil vo Švédsku

Bol aj členom širšieho kádra reprezentácie.

6. júl 2020 o 13:15 Jakub Benko

BRATISLAVA. Bývalý slovenský fustalista Vladimír Mudrík zomrel pri nehode vo Švédsku.

Tridsaťsedemročný Slovák, ktorý bol tiež členom širšieho reprezentačného kádra, skonal po utopení. Informovala o tom prostredníctvom sociálnych sietí jeho sestra.

"Bol si skvelým radcom a pomocníkom, empatický človek vždy zapálený pre správnu vec. Vynikal si v toľkých veciach a budeš chýbať aj na futbalovom trávniku," napísala v statuse.

Mudrík najprv začínal ako futbalista, avšak po odchode do Čiech začal hrať futsal. Bol hráčom Baníka Ostrava a nastúpil aj na prípravné zápasy slovenskej futsalovej reprezentácie.

Do Švédska odišiel za prácou, pôsobil vo firme, ktorá sa zameriava na stavebný priemysel. Na severe Európy bol aj počas koronakrízy.

„Mám už toho dosť. Samozrejme, rodina mi chýba, je to celé zle. Najhoršie je, že sa nemám ako vrátiť. Trvalý pobyt mám na Slovensku, no nejaký čas žijem v Čechách s manželkou," vravel Mudrík v aprílovom rozhovore pre MY Kysuce.

K nešťastnému úmrtiu sa vyjadril aj jeho bývalý klub z Ostravy.

"Sú správy, ktoré sa nám nepíšu vôbec ľahko. A tato medzi ne bohužiaľ patrí. V mene celého oddielu by sme touto cestou chceli vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a všetkým blízkym. Vlado, opatruj sa tam hore! Už teraz nám veľmi chýbaš," odkázalo vedenie Baníka.