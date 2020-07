Aj Messi zaostáva. Futbalového Oscara si pýta famózny Poliak

Prečo je Lewandowski najväčším favoritom na Zlatú loptu?

6. júl 2020 o 17:17 Pavol Spál

BRATISLAVA. Je jeden z najslávnejších žijúcich Poliakov. Futbalista Bayernu Mníchov Robert Lewandowski si na mnohé spoločenské akcie berie bodyguarda alebo sa občas až komicky bráni pred fanúšikmi.

„Keď si napríklad niekedy ideme sadnúť do reštaurácie s kamarátmi a zhovárame sa, nehovoria mi Robert alebo Lewy. V takýchto situáciách som Emil. A keď si niekto myslí, že ma spoznal, a spýta sa ma, či som Robert Lewandowski, jednoducho odpoviem: Prepáčte, to ste si ma pomýlili, ja len vyzerám ako on," opísal v jednom z rozhovorov najlepší poľský futbalista všetkých čias.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na svete momentálne nie je hráč s lepšou streleckou formou. V 43 zápasoch dal vo všetkých súťažiach senzačných 51 gólov.

„Občas má aj šťastie, ale od ostatných ho odlišuje sebavedomie v koncovke. Je neuveriteľný profesionál. Tvrdo trénuje a stále sa túži zlepšovať," opisuje Poliaka tréner Bayernu Hansi Flick.

Najväčší kandidát na Zlatú loptu