Pred draftom mi dávajú čoraz divnejšie otázky, vraví mladá slovenská nádej

Fatul opísal, ako fungujú rozhovory s organizáciami.

6. júl 2020 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Keď sa mladí hokejisti chcú dostať do zámoria, často čelia na pohovoroch so zástupcami klubov aj netradičným otázkam.

Takú skúsenosť má aj 17-ročný slovenský obranca Oliver Fatul, ktorý mieri do kanadskej juniorky a hrať by mal v súťaži WHL za tím Swift Current Broncos.

V rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa podelil aj o svoje poznatky s debatami s predstaviteľmi zámorských organizácií.

"Na úvod kladú základné otázky. Najskôr som sa mal charakterizovať ako hráč, potom ako človek. Taktiež som mal povedať niečo o svojej rodine. Ako ide diskusia ďalej, prichádzajú aj divnejšie a čudnejšie otázky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oni však vedia, čo nimi sledujú. Ide skôr o psychologické záležitosti, na ktoré neexistuje správna odpoveď. Chcú vedieť, ako hráč zareaguje," vysvetľuje mladík.

Fatul: Hádam som dobre vykľučkoval

Súvisiaci článok Hráči NHL môžu odmietnuť hrať. Reštart ligy závisí aj od podpisu kolektívnej zmluvy Čítajte

Pridal aj konkrétnu skúsenosť. "Mal som si predstaviť situáciu, že môj spoluhráč z izby sa o polnoci zobudí, odíde do kasína a vráti sa o tretej ráno. A tréner sa ma ráno na tréningu spýta, že či môj spoluhráč bol alebo nebol v kasíne. Zaujímalo ich, čo by som odpovedal," opísal Fatul situáciu.

A ako mladík odpovedal? "Že takéto správanie nie je správne a nesúhlasím s ním. Doplnil som však, že spoluhráča by som nezradil, ak by to malo pomôcť tímu. Hádam som z toho dobre vykľučkoval," poznamenal pre HockeySlovakia.sk.

Fatul má šancu aj na to, že si ho v jesennom drafte NHL vyberie niektorý z klubov. Prehnané očakávania však nemá.

Počká si na šancu aj o rok

"Preddraftové rebríčky sledujem ako každý chlapec v draftovom ročníku. Nemám extra veľké očakávania. Viem, kde sa nachádzam.

Napriek tomu ma teší, že záujem o mňa je, čo som vytušil z niekoľkých mítingov so zástupcami klubov NHL. Uvidíme, ako to dopadne. Bolo by pekné byť draftovaný, avšak nezameriavam sa na to, či tento rok, budúci alebo až ten ďalší.

Poteším sa, ak sa mi podarí dostať sa na zoznam už teraz. Ak nie, nič sa nedeje. Môj život pôjde ďalej a počkám si na šancu o rok," dodal slovenský mládežnícky reprezentant, ktorý v sezóne 2019/2020 odohral 29 duelov v najvyššej slovenskej seniorskej súťaži za HKM Zvolen.