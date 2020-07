NHL sa bude hrať už o necelý mesiac. Oznámili, kedy sa súťaž reštartuje

Hráči môžu svoju účasť odmietnuť.

7. júl 2020 o 7:43 TASR

NEW YORK. Vedenie zámorskej hokejovej NHL a hráčska asociácia NHLPA sa dohodli na predĺžení kolektívnej zmluvy o ďalšie štyri roky.

Ratifikovať ju ešte musí Rada guvernérov NHL, ako i všetci členovia NHLPA.

Obe strany sa zároveň dohodli o tretej a štvrtej fáze reštartu sezóny 2019/2020, profiliga sa opätovne spustí 1. augusta. Informoval o tom oficiálny web súťaže.

Ročník bude pokračovať za účasti 24 tímov iba v dvoch mestách, tzv. hub cities, podľa agentúry AP a stanice TSN to budú Edmonton a Toronto.

Predstavitelia NHL to zatiaľ oficiálne nepotvrdili.

Pozitívne testy nemusia byť problém

Dohoda o novej kolektívnej zmluve bola kľúčová v snahe o obnovenie zápasového diania po koronavírusovej pauze. Ligu stopli pre pandémiu 12. marca, momentálne prebieha v zámorí druhá fáza pred reštartom ligy (od 8. júna).

Hráči môžu v tréningových centrách svojich klubov dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách, pričom pravidelne absolvujú testy na ochorenie Covid-19.

Komisár NHL Gary Bettman už dávnejšie uviedol, že ani niekoľko pozitívnych testov medzi hráčmi nemusí nutne zmariť plány reštartu.

Na základe dohody tréningové kempy klubov odštartujú v pondelok 13. júla, tímy zamieria do dvoch centralizovaných dejísk záveru sezóny o dva týždne neskôr 26. júla.

Hrať sa začne bez divákov 1. augusta.

Sedem tímov si už nezahrá

Základná časť sa už nebude dohrávať a ročník bude pokračovať rovno vyraďovacou časťou za účasti 24 mužstiev.

Štyri najlepšie tímy v každej konferencii odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole na tri víťazné zápasy.

Od 1. kola bude pokračovať play off klasickým spôsobom na štyri víťazné zápasy. Finále Stanleyho pohára by sa podľa TSN malo uskutočniť v Edmontone.

Sedem najhorších tímov po základnej časti už v sezóne nepokračuje.

Koronavírus? Akoby bol hráč zranený

Tímy môžu nahlásiť na súpisku a zobrať so sebou do dejiska play off maximálne 30 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov. Kluby musia dodať ich zoznamy do 9. júla, hokejisti majú právo odmietnuť svoju účasť bez sankcie.

Každý tím si môže do dejiska zobrať maximálne 52 ľudí vrátane členov manažmentu. K hráčovi s pozitívnym testom na koronavírus sa v súvislosti s kolektívnou zmluvou bude pristupovať, ako keby utrpel zranenie.

Pred začiatkom play off budú účastníci izolovaní, môžu sa pohybovať iba v "bezpečnostných zónach", no od konferečného finále zrejme bude umožnená návšteva rodinných príslušníkov.

Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na dennej báze, prípadne každý druhý deň.