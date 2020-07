Chyba obrany a šikovnosť útočníka. V Anglicku možno padol gól sezóny

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

7. júl 2020 o 15:15 DIGI Sport, Branko Cap, SME.sk

BRATISLAVA. Bol to gól sezóny? Alebo ešte iba padne? Góly sú korením futbalu a my to máme radi, keď je to tak trochu pikantné.

Pandémia koronavírusu síce hlasovanie o najkrajší gól sezóny presunula z televízneho vysielania do online priestoru, ale fanúšikovia a diváci televízie PREMIER SPORT vedia, že na našej facebookovej stránke nájdu každý týždeň tie najlepšie výstavné kúsky, z ktorých napokon vyhlásime víťaza v PL Focus Extra – sumár sezóny Premier League s premiérou 28. júla.

Šok reštartu?

Hráči Manchester City by gól v tomto zápase nedali možno doteraz. A šancí mali na rozdávanie.

Najprv vyzliekli donaha čerstvého majstra po päťhviezdičkovom výkone, ale na južnom pobreží im nebolo súdené ani vyhrať, ba dokonca ani streliť gól.

Che Adams ale trafil premiérovo a tak parádne, že jeho lob bude možno patriť k horúcim adeptom na gól sezóny.

Futbalisti Southamptonu podali mimoriadne húževnatý výkon, ktorým dali definitívne zabudnúť na zahanbujúcu domácu rekordnú prehru 0:9 z októbra 2019 s Leicester City.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=435543321

Aubameyang verzus Vardy

Na Emirates sa odohrá zaujímavý duel nielen o body a miestenku do pohárovej Európy, ale aj mikrosúboj o top strelca ligy.

Domáci vyhrali celkovo štyri zápasy za sebou, z toho tri bez inkasovaného gólu, čo je pre Arsenal výnimočný výkon.

O dôvod viac, aby sa blysol čerstvý člen „klubu 100“ Jamie Vardy, ktorý má zatiaľ na konte o dva góly viac ako Pierre-Emerick Aubameyang.

Zápas Arsenal – Leicester sledujte naživo od 21:10 v utorok 7. júla.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=436074418

Oceľová pevnosť

Nemá síce ešte kvality Anfield, ale Bramall Lane je pre súperov doslova nočnou morou. Hráči Sheffield United patria k mimoriadne pozitívnym prekvapeniam sezóny, najmä ak zohľadníme fakt, že sú nováčikom ligy.

Ich domáca forma je pozoruhodná a body tam stratilo už veľa klubov.

Sen o pohárovej Európe je stále reálny, napríklad aj vďaka prekvapujúcej remíze zo Stamford Bridge v auguste 2:2.

Ako sa skončí odveta medzi Sheffield United a Chelsea uvidíte v našom priamom prenose v sobotu 11. júla od 18:25.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=436038719

NLD

North London Derby medzi Tottenhamom a Arsenalom sľubuje vždy atraktívny zážitok.

Narozdiel od Evertonu, ktorý doma v Mersyside derby s Liverpoolom viackrát iba remizoval 0:0, toto derby je magnetom na góly, fauly, penalty, červené karty i vylúčenia.

Veríme, že vo forme bude aj VAR, ktorý bude mať čo robiť, aby férovo zvládol všetko, čo tento „Match of the Week“ prinesie.

Ostatné tri ligové zápasy ponúkli dokopy až dvanásť gólov a pri pohľade na tabuľku je jasné, že remíza nikomu nič nerieši.

Sledujte bitku o severný Londýn naživo aj s naším špeciálnym štúdiom v nedeľu 12. júla od 17:15 exkluzívne na PREMIER SPORT.

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=436041140

Najbližšie prenosy z Premier League na PREMIER Sport

Utorok 7. júla:

18:55 Crystal Palace – Chelsea

Crystal Palace – Chelsea 21:10 Arsenal – Leicester

Streda 8. júla:

18:55 Manchester City – Newcastle

Manchester City – Newcastle 21:10 Brighton – Liverpool

Štvrtok 9. júla:

18:55 Bournemouth – Tottenham

Bournemouth – Tottenham 21:10 Aston Villa – Manchester United

Sobota 11. júla:

13:25 Norwich – West Ham

Norwich – West Ham 15:55 Liverpool – Burnley

Liverpool – Burnley 18:25 Sheffield United – Chelsea

Sheffield United – Chelsea 20:55 Brighton – Manchester City

Nedeľa 12. júla:

12:55 Wolverhampton – Everton

Wolverhampton – Everton 15:10 Aston Villa – Crystal Palace

Aston Villa – Crystal Palace 17:15 Tottenham – Arsenal

Tottenham – Arsenal 19:55 Bournemouth – Leicester

Pondelok 13. júla: