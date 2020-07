Prečo všetko schytáva Djokovič? Je to lacné, hovorí Thiem

Rakúska svetová trojka hovorila aj o svojej účasti na US Open a Roland Garros.

7. júl 2020 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Aj keď tenisový kalendár v druhej polovici tejto špecifickej sezóny ovplyvnenej koronavírusom má ešte len predbežnú podobu, Dominic Thiem vidí veľký problém v blízkosti oboch zostávajúcich grandslamových turnajov.

Zatiaľ čo US Open sa má na tvrdom povrchu v New Yorku konať v pôvodnom termíne 31. 8. - 13. 9., Roland Garros na parížskej antuke príde na rad v netradičnom jesennom čase iba týždeň po skončení amerického otvoreného šampionátu (20. 9. - 4. 10.).



"Je výborné, že sa bude hrať Roland Garros. Problém je v tom, že medzi US Open a French Open je príliš málo času na prípravu. Je takmer nemožné dostať sa na oboch týchto turnajoch ďaleko.

Ak budem hrať dobre na US Open, potom to budem mať v Paríži ťažké. Ak chcem uspieť na antuke, bolo by lepšie rozlúčiť sa skôr s New Yorkom. Vidím to tak, že jeden z tých turnajov obetujem na úkor druhého," vysvetlil Dominic Thiem.



Aktuálne tretí hráč rebríčka ATP bol už dvakrát vo finále Roland Garros, ale tento rok si zahral aj o titul na Australian Open. Ešte pred časom by zrejme uprednostnil antukový vrchol pred hardovým, ale medzitým sa výrazne zlepšil aj na tvrdom povrchu.

Predsa len sa však mierne prikláňa k európskej antuke. Dôvodom je zdravotné hľadisko v súvislosti s koronavírusom. "Prípravný turnaj pred US Open vo Washingtone celkom určite odmietnem.

A keďže v USA stále extrémne pribúdajú prípady nakazených ľudí, nie je jasné, či US Open napokon predsa len nestopnú," zamyslel sa Thiem v rozhovore pre rakúsky Tiroler Tageszeitung, cituje ho aj srbský Blic.



Víťaz 16 turnajov na okruhu ATP tiež pridal svoj názor do celosvetových prekáračiek ohľadom nedávnej exhibičnej série Adria Tour, kde sa nakazilo väčšie množstvo hráčov aj divákov.

Víťaz turnaja v Belehrade sa postavil na stranu svojho kamaráta a zároveň hlavného organizátora Novaka Djokoviča.

"On predsa nič neporušil, to treba jasne povedať. Nerozumiem kritike na jeho osobu. Nedávno som bol v Nice a videl som aj obrázky z iných miest, kde sa hrajú podobné turnaje.

A nebolo to veľmi odlišné od Belehradu. Prečo potom všetko schytáva iba Djokovič? Je to lacné," zakončil Thiem.