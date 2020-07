Nagy: Chcel som pomôcť košickému hokeju. Neviem, kde bola chyba

Prvý polrok po kariére bol všelijaký.

8. júl 2020 o 11:00 Juraj Berzedi

Už je to rok, čo skončil s hokejovou kariérou. Fanúšikovia si ho však môžu pripomenúť dokumentom Hokejový sen, ktorý prichádza do kín. LADISLAV NAGY po novinárskej premiére v Bratislave rozpráva o filme, živote po kariére, o tom, prečo nedostal ponuku z Košíc a čo sa mu páči na hokejových Michalovciach.

O filme Hokejový sen

Vôbec som si nemyslel, že sa to niekedy dostane do kín. Je to pre mňa česť. Bol som prekvapený, že to veľa ľudí zaujalo. Čakal som, že to bude horšie, ale dalo sa na to pozerať.

O pocitoch pred kamerou

Niekedy som ani nevedel, že sú pri mne kamery. Boli ako duchovia, dokázali sa všade pohybovať. Manželka bola spokojná s mojím hereckým výkonom. Tiež som sa toho obával, či to nebude prepadák.

O konci kariéry

Som rád, že sa mi podarilo skončiť kariéru v Košiciach na domácich majstrovstvách sveta. Konečne ma už nič nebolí. Bolo dosť vstávania, trénovania či zápasov. Užívam si súčasný život.

O poslednom nájazde v kariére

Bolo to v poslednom zápase na majstrovstvách sveta proti Dánsku. „Povedal som si, že keď nedám, nič sa nedeje. Napokon to vyšlo a super to zapadlo. Bol to môj posledný zápas, vyhrali sme a dal som rozhodujúci gól.“

Čo potrebuje mladý hokejista

Trpezlivosť. Niekedy sa mi zdá, že rodičia chcú viac ako ich deti.