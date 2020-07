Môžem ti vybaviť kontrakt v Cardiffe, vravel Chárovi víťaz Tour de France

Slováka si pozvali jazdci Ineosu.

8. júl 2020 o 17:15 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Podcasty sa stali veľmi obľúbenou platformou a ich počúvanosť vo svete rastie. Svoj podcastový kanál si zakladajú nielen médiá, ale aj amatéri a dokonca aj osobnosti zo sveta politiky, vedy či športu.

Za cyklistickým podcastom Watts Occuring stojí dvojica britských cyklistov z tímu Ineos Luke Rowe a Geraint Thomas, víťaz Tour de France z roku 2018.

Oslovujú ľudí z prostredia cyklistiky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ich posledný hosť je síce fanatikom tohto športu, no slávnym sa stal v úplne inej disciplíne - v hokeji.

Cyklisti tímu Ineos vyspovedali slovenského obrancu Zdena Cháru.

„Vraj je najdesivejším hráčom NHL, získal Stanley Cup a patrí medzi športovcov, ktorých uznávam a pravidelne sledujem,“ predstavoval Cháru Luke Rowe.

Kapitán Bostonu odohral v NHL 22 sezón, no odmalička ho fascinovala aj cyklistika. Roky pravidelne trénoval, prešiel si viacero etáp na Tour de France aj na Giro d'Italia.

Podával bidóny a tatranky

Chára dvojici známych pretekárov opísal, ako sa k cyklistike vôbec dostal.

Súvisiaci článok Kapitán Chára? Nemysliteľné. Teraz ho pasujú za prezidenta klubu Čítajte

Otec, bývalý zápasník, sa po skončení kariéry zamestnal v športovej škole ako masér a jazdil na preteky s cyklistami.

„Raz ma zobrali so sebou, pretože potrebovali, aby niekto podal pretekárom občerstvenie. Robil som im bufet. Podával som bidóny, tatranky a rôzne tyčinky. Mal som asi desať rokov. Najskôr som bol nervózny z toho, aby som to zvládol. No po pretekoch som bol z toho unesený. Hneď ma to chytilo,“ opisoval Chára.

Okrem toho sa učil po večeroch lepiť galusky a pomáhať okolo tímu.

Po prvej sezóne mu z vďaky poskladali jeho prvý cestný bicykel – favorit. „Hneď som na ňom začal jazdiť. Bol som nadšený.