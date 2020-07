Sagan ako krajčír? Slovák v netradičnej reklame propagoval Giro D'Italia

Reklama bola ďalšou zo série.

9. júl 2020 o 16:36 SITA

BRATISLAVA. Široký záber Petra Sagan v reklamných aktivitách je všeobecne známy.

Vo vydarenej sérii propagačných videí pred tohtoročnými pretekmi Giro d´Italia (3.- 25. 10.) už bol znalcom talianskeho umenia aj kuchárom v talianskej reštaurácii.

Do tretice sa trojnásobný majster sveta a líder tímu Bora-Hansgrohe stal elitným krajčírom v ateliéri Ermenegilda Zegne v Miláne, kde navrhol a ušil športovú bundu so značkou Bora-Hansgrohe pre starostu tohto mesta Giuseppeho Salu.

Súvisiaci článok Môžem ti vybaviť kontrakt v Cardiffe, vravel Chárovi víťaz Tour de France Čítajte

Sagan ako módny tvorca v celosvetovo známom meste módy. Toto spojenie nenechalo chladným ani prvého muža milánskej radnice.



"Sagan s istotou nakreslí tvar rukáva. Potom tkaninu dokonale oreže, šikovne šije a prispôsobí úpravy mieram špeciálneho zákazníka.

A že sa pri tom pichne do prsta? To neprekáža, len nech to dobre dopadne na Giro d´Italia," píše sa v texte k propagačnému videu. z Milána.



"Keď poznáte miery vašich súperov, ste bližšie k víťazstvu. V cyklistike je zásadné vedieť odhadnúť vzdialenosti, čas a rytmus a všetky tie pohyby okolo vás. To všetko je súčasťou víťaznej stratégie.

Na dvoch kolesách som s Petrom Saganom, samozrejme, nemohol držať krok.

Preto som rád, že som sa s ním ocitol aspoň v ateliéri Ermenegilda Zegna v úlohe toho, komu odoberá miery na oblečenie. Sagan je šampión cyklistiky aj irónie," podotkol Giuseppe Sala v tlačovej správe organizátorov Gira.

Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta Milána, kde Giro d´Italia každý rok tradične vrcholí, na adresu držiteľa 113 víťazstiev v profipelotóne ešte dodal: "Som si istý, že jeho účasť urobí z Giro d´Italia ešte vzrušujúcejšie divadlo.

Po náročných mesiacoch koronakrízy prinesie priaznivcom cyklistiky chvíle zaslúženého potešenia. Miláno sa teší, že opäť privíta tieto preteky s veľkým nadšením aj so Saganom."