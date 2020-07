Froomov prestup? Ide do tímu, ktorý rozbiehal Sagan

Odchádza z tímu, v ktorom dosiahol všetky triumfy.

9. júl 2020 o 23:40 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Volali ich Galacticos. Tím taký silný, že potreboval mať superlatív spojený s vesmírom.

Futbalový Real Madrid začal v roku 2000 skupovať hviezdnych hráčov – Luis Figo, Zinedine Zidane, brazílsky kanonier Ronaldo, David Beckham. A postupne prichádzali ďalší.

Real bol ako špongia, ktorá nasávala najlepších futbalistov z rôznych líg a začalo sa mu dariť.

Španielsky klub vyhral odvtedy 28 trofejí, z toho slávnu Ligu majstrov až päťkrát.

Brailsford: Odchod je to najlepšie pre neho

Dá sa povedať, že s veľkým rozpočtom nie je kumšt presadiť sa v športe. Ale fanúšikovia na to nehľadia. Vidia v prvom rade triumfy.

V cyklistike by sa s futbalovými Galacticos mohol rovnať v súčasnosti len jeden tím – Ineos (bývalý Sky).

Za posledných osem rokov nebol víťaz Tour de France z tohto družstva len jediný raz. Je v podstate pravidlom, že nech sa deje, čo sa deje, tento tím víťazí.

Aj preto jeden z komentátorov Eurosportu parafrázoval známy výrok Garyho Linekera: „Tour de France sú cyklistické preteky s 22 tímami trvajúce tri týždne, v ktorých vždy zvíťazí tím Sky.“

Vzorec, vďaka ktorému je britský tím úspešný, je rovnaký ako v prípade Realu. Hrubá sila financií dokáže získať najperspektívnejších pretekárov.

Ineos má najvyšší rozpočet v cyklistike. Pred dvomi rokmi to bolo 42 miliónov eur, čo je dvojnásobok v porovnaní s väčšinou konkurenčných tímov.

Vo štvrtok však šéf Ineosu Dave Brailsford oznámil, že jazdec, ktorý s tímom vybojoval najviac veľkých výhier, odchádza. Chrisovi Froomovi totiž neponúkli predĺženie kontraktu.

„Chris je šampión a za tie roky sme zdieľali veľa výnimočných chvíľ, ale verím, že pre tím aj pre Chrisa je to najlepšie rozhodnutie,“ cituje Velonews Brailsforda.

Chce byť jediným lídrom

Od budúcej sezóny sa štvornásobný víťaz Tour de France stane lídrom tímu Israel StartUp-Nation.

Podľa Velonews už Froome nebol spokojný so svojou pozíciou v Ineose. Brailsford to okomentoval diplomaticky.

„Vzhľadom na jeho úspechy by mal byť Chris jasným lídrom aj v ďalšej etape svojej kariéry. To mu my nevieme v tejto chvíli garantovať.