Sestry Kužmové čaká ďalší spoločný duel, Benčičová je naďalej suverénna

Medzi mužmi boli všetci favoriti suverénni.

9. júl 2020 o 20:33 TASR

BRATISLAVA. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji Privatbanka Open.

V úvodnom kole na antuke Slávie STU Bratislava zvíťazil ako piaty nasadený nad Matejom Gálikom 6:3, 6:2.

Gombos a Horanský postúpili jednoznačne

"Nebol to ani zďaleka taký jednoznačný zápas, ako ukazuje konečný výsledok. Prvý set určite nebol jednoduchý, ťahali sme sa o každú loptičku.

Matej sa rozohral, hral nepríjemné liftované údery. Zlomový bol gem za stavu 4:3, v ktorom som mu zobral podanie," uviedol Klein.

V júni triumfoval na turnaji Bratislava Open, úvodnom podujatí série Peugeot Tennis Tour 2020. Na ďalší titul zatiaľ nemyslí.

"Samozrejme, že by som chcel vyhrať, no mojím hlavným cieľom je podávať dobré výkony a zapojiť do mojej hry veci, ktoré trénujem," dodal zverenec českého trénera Tomáša Krupu.

Lukáš Pokorný si poradil s ôsmym nasadeným krajanom Jánosom Feketem 7:6 (6), 6:4. Jeho ďalším súperom bude v piatok prvý nasadený Andrej Martin, ktorý zdolal talentovaného juniora Petra Benjamína Privaru 6:2, 6:3.

Suverénne idú ďalej aj druhý nasadený Norbert Gombos a turnajová trojka Filip Horanský.

Benčičová nemala problém s postupom

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji Privatbanka Open.

Nasadená jednotka v úvodnom kole na antuke Slávie STU Bratislava deklasovala Slovenku Biancu Behúlovú 6:0, 6:1.

"Myslím si, že to bol dobrý zápas. Od prvej do poslednej loptičky som hrala koncentrovane," uviedla svetová osmička, ktorú v piatok čaká talentovaná Romana Čisovská.

"Počula som o nej, že dosiahla dobré výsledky v juniorskej kategórii a hrala aj na grandslamoch. Teším sa na tento duel," dodala víťazka júnového turnaja Bratislava Open.

Benčičová hovorila aj o svojom pobyte v Tatrách. "V Tatrách bolo krásne. S priateľom sme absolvovali aj nejaké túry.

Boli sme tam aj so psíkom, takže to bolo veľmi príjemné," pochvaľovala si svetová osmička, ktorá ešte stále nemá stanovený presný turnajový program na najbližšie mesiace.

V prípade reštartu sezóny by chcela začať v Prahe: "Stále sa nevie, či sa bude hrať. Čakám do poslednej chvíle. Zatiaľ som sa prihlásila na antukový turnaj v Prahe.

Myslím si, že ten je celkom ok, do Čiech sa dá ísť aj autom. Uvidí sa, ako prebehnú prvé turnaje po obnovení sezóny, či sa nakazia nejakí hráči alebo nie."

Čisovská, členka Národného tenisového centra, postúpila do štvrťfinále po víťazstve nad ôsmou nasadenou Michaelou Kadlečkovou 3:6, 6:3, 6:1.

"Bol to veľmi náročný zápas. Mišku dobre poznám, obe sme boli veľmi nervózne. V druhom sete som už prehrávala 0:3, no podarilo sa mi otočiť nepriaznivý vývoj. Nebol to môj najlepší výkon.

Určite by som si chcela zahrať s Belindou, ktorá je hráčka svetovej Top 10. Bola by to pre mňa veľká skúsenosť," uviedla Čisovská pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

Sestry Kužmové čaká spoločný duel

Sestry Viktória a Katarína Kužmová nastúpia proti sebe aj na druhom turnaji série Peugeot Tennis Tour 2020.

Najlepšia slovenská singlistka v 1. kole Privatbanka Open zdolala ako nasadená dvojka Vandu Vargovú hladko 6:2, 6:0. Katarína Kužmová zvíťazila nad Sarou Suchánkovou 1:6, 6:1, 6:2.

Na turnaji Bratislava Open triumfovala vo štvrťfinále favorizovaná Viktória Kužmová.

"Dnes nechcem vôbec riešiť, že v piatok opäť nastúpim proti sestre. Budem sa tým zaoberať až zajtra. Chcem si trochu užiť dnešné víťazstvo. Som rada, že po prechode z hardu na antuku som to zvládla veľmi dobre.

Po víkendovom priateľskom stretnutí fedcupových tímov s Českom som si dala trochu voľno, mala som menej tréningov. Koleno našťastie drží, tejpujem si ho," uviedla staršia zo sestier Kužmových.

Ďalej ide aj tretia nasadená Anna Karolína Schmiedlová, ktorá deklasovala Aniku Jaškovú 6:1, 6:0.

"Podala som oveľa lepší výkon ako proti Česku. Na antuke Slávie STU sa mi hrá dobre, cítim sa tu pohodlnejšie ako na harde," zdôraznila zverenka trénera Petra Hubera.

Privatbanka Open 2020 - 1. kolo:

muži

Andrej Martin (SR-1) - Peter Benjamín Privara (SR) 6:2, 6:3

Norbert Gombos (SR-2) - Miloš Karol (SR) 6:1, 6:2

Filip Horanský (SR-3) - Michal Novanský (SR) 6:2, 6:2

Krištof Minárik (SR-7) - Peter Naď (SR) 6:2, 7:6 (1)

Alex Molčan (4-SR) - Lukáš Palovič (SR) 6:2, 6:0

Lukáš Klein (SR-5) - Matej Gálik (SR) 6:3, 6:2

Tomáš Líška (SR-6) - Martin Dobrý (SR) 6:2, 6:0

Lukáš Pokorný (SR) - János Fekete (SR-8) 7:6 (6), 6:4

ženy

Belinda Benčičová (Švaj.-1) - Bianca Behúlová (SR) 6:0, 6:1

Viktória Kužmová (SR-2) - Vanda Vargová (SR) 6:2, 6:0

Anna Karolína Schmiedlová (SR-3) - Anika Jašková (SR) 6:1, 6:0

Katarína Kužmová (SR-7) - Sara Suchánková (SR) 1:6, 6:1, 6:2

Vivien Juhászová (SR-6) Radka Zelníčková (SR) 6:2, 6:4

Eszter Méri (SR) - Chantal Škamlová (SR-5) 6:2, 6:4,

Viktória Morvayová (SR-4) - Yvonna Žuffová (SR) 6:0, 6:3

Romana Čisovská (SR) - Michaela Kadlečková (SR-8) 3:6, 6:3, 6:1