Ibra hrá takmer zadarmo, radšej ostane doma, hovorí o sebe Zlatan

Ibrahimovič o sebe hovoril v tretej osobe.

10. júl 2020 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Je svojrázny, pre niekoho možno nafúkaný. Ale nie nudný. Púta na ihrisku, aj svojimi vyhláseniami.

Zlatan Ibrahimovič opäť naznačil odchod z AC Miláno a urobil to originálnym spôsobom.

V rozhovore pre talianske médiá 38-ročný švédsky futbalista hovoril o sebe v tretej osobe a vzhľadom na aktuálne siedme miesto svojho klubu v tabuľke Serie A uvažuje o odchode.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ibra nie je hráč pre Európsku ligu

"Ibra sa narodil pre to, aby hral veľký futbal a stále sa na ihrisku cíti veľmi dobre. Uvidíme, aké to bude o dva mesiace, ale ak súčasná situácia v Miláne pretrvá, zrejme ho to už neuvidíte," uviedol Ibrahimovič.

"Ibra nie je hráč pre Európsku ligu a Miláno nie je mužstvo, ktoré patrí do tejto súťaže," doplnil.

Súvisiaci článok Vlani viedol béčko v tretej lige. Za raketovým vzostupom sú aj gény Čítajte

Narážal na to, že AC Miláno je už prakticky bez šance postúpiť do Ligy majstrov.

Na pozíciu zaručujúcu postup do Európskej ligy stráca dva body, súperí o ňu s Neapolom a AS Rím. Do konca sezóny ostáva ešte sedem kôl.

Hrá vraj takmer zadarmo

Švédsky útočník odohral po zranení v lige tri zápasy a strelil v nich dva góly.

"Ibra je zvyknutý hrať o niečo, alebo radšej zostane doma. Hrám pre vášeň z futbalu, lebo čo sa týka financií, je to takmer úplne zadarmo. Po zranení sa cítim dobre a budem uvažovať, čo ďalej," doplnil Ibrahimovič.