Djokovič: Chceli sme ochrániť hráčov, ktorí sa boja hrať

Tenisové rebríčky museli prejsť zmenami.

10. júl 2020 o 14:50 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Čím viac sa blíži spustenie tenisovej sezóny na okruhu ATP, tým viac pozitívnych prípadov nového koronavírusu hlásia Spojené štáty americké.

V stredu 8. júla za deň pribudlo 62-tisíc nových prípadov.

Tenisti by pritom mali po reštarte sezóny odohrať už od 14. augusta turnaj vo Washingtone, nasledovať by mal Cincinnati Masters a stále diskutovaný grandslam US Open.

Situácia nevyzerá v prospech jedného z najväčších turnajov a tenisti váhajú, či má zmysel do Ameriky cestovať.

Gombos: Do Ameriky musím

Viacero tenistov sa ešte definitívne nerozhodlo. Švajčiarka so slovenským pôvodom Belinda Benčičová pre SME vravela, že by do New Yorku rada cestovala.

„Vlani som hrala v semifinále a rada by som ho obhajovala. Sama som zvedavá, s akými opatreniami organizátori prídu. Čakám, že sa situácia ešte môže do začiatku turnaja zlepšiť. Rozhodnem sa podľa aktuálnej situácie,“ hovorila Benčičová.

Veľa tenistov zvažuje, či cesta do Spojených štátov stojí za to riziko.

„Ak sa situácia zhorší a zdravie hráčov by bolo ohrozené, bolo by lepšie zrušiť tohtoročný US Open,“ tvrdil pre BBC Grék Stefanos Tsitsipas.

Vzhľadom na šírenie vírusu a celkový počet nakazených v Spojených štátoch (3,2 milióna) ani Európska únia neodporúča cestu do zámoria.

Naopak, Slovák Norbert Gombos by mal vo Flushing Meadows hrať.