Ďurkovič o kúpe Slovana: Mali sme to vymyslené, ale karty sa rozdali inak

Päť rokov bol hlavným sponzorom hokejového klubu z Banskej Bystrice, ktorý za ten čas získal tri slovenské tituly.

Od vlaňajška je väčšinovým vlastníkom klubu Bratislava Capitals, s ktorým bude od novej sezóny hrať nadnárodnú rakúsku ligu doteraz známu ako EBEL.

Tvrdí, že to nie sú vyhodené peniaze a hokej mu prináša zisk. „Keď do hokeja dáme euro, určite máme dve eurá naspäť,“ hovorí lekár a podnikateľ IVO ĎURKOVIČ, majiteľ očnej kliniky iClinic.

V minulých týždňoch ste sa snažili o kúpu Slovana Bratislava. Klub však napokon kupuje spoluzakladateľ spoločnosti Eset Rudolf Hrubý. Prečo ste neuspeli vy?

S vedením Slovana sme mali korektné vzťahy. Mali sme rozbehnutú marketingovú spoluprácu, ktorá pre koronu nevyšla. Peniaze získané z tejto spolupráce sa mali použiť práve na kúpu Slovana.

Žiaľ, prišla korona a karty sa rozdali inak. Dali sme Slovanu ponuku, boli sme v hre. Teraz čítam, že prišiel niekto, kto dal viac a to je absolútne legitímne. Trh to zreguluje.

Ak sa to potvrdí, gratulujem pánovi Hrubému, som rád, že vstupuje do značky ako Slovan. Mali sme pred ňou veľký rešpekt. Tá značka potrebuje hladkať, potrebuje lásku, dennodennú starostlivosť.

Človek si s ňou kupuje radosti, ale aj zodpovednosť. Chvalabohu, že sú ľudia, ktorí dokážu takúto značku podporiť v nie dobrých ekonomických podmienkach. Pre mňa aj slovenský hokej je to super správa.

S kým ste o kúpe Slovana rokovali?

S pánom Jurajom Širokým mladším.

Hovoríte o kúpe značky Slovan. Takže ste nemali záujem o celý klub?

Nie. Šlo iba o značku, mládež a licenciu pre slovenskú extraligu. A, samozrejme, web a sociálne siete. To je kúpa časti podniku. Podľa mňa je najhodnotnejšia história tej značky.

Hráči a tréneri sa menia každý rok, všetko je premenné, ale značka Slovan ostáva. Určite by sme nechceli preberať hráčske zmluvy vrátane dlhov, do toho by som v žiadnom prípade nešiel.

Čo by bolo so zvyškom klubu?

To už by nebolo na mne. Nevidel som účtovné knihy, neviem, aké sú záväzky voči tretím osobám. To ma nezaujíma, ani som to nechcel vidieť. Zaujímala ma iba značka Slovan, licencia a mládež.

Vraj ste už boli dohodnutí na sume, ale potom ju majitelia Slovana zvýšili, a preto napokon z obchodu zišlo. Môžete to potvrdiť?