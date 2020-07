Miniturnaj, predkolo, klasické play off. Definitívne potvrdili, kedy sa reštartuje NHL

Podpísali novú kolektívnu zmluvu.

11. júl 2020 o 8:01 TASR

NEW YORK. Rada guvernérov hokejovej NHL a členovia hráčskej asociácie NHLPA v piatok ratifikovali dohodu o reštarte tejto sezóny.

Ročník 2019/2020 obnovia od 1. augusta a dohrá sa v kanadských mestách Toronto a Edmonton (tzv. hub cities - pozn. red.). Zároveň schválili predĺženie kolektívnej zmluvy do septembra 2026.

Miniturnaj, predkolo, klasické play off

Sezónu profiligy prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu. Už dávnejšie bolo známe, že základná časť sa nedohrá a ročník bude pokračovať hneď vyraďovacou časťou za účasti 24 mužstiev.

Štyri najlepšie tímy z každej konferencie odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off, zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole na tri víťazné zápasy.

Od 1. kola bude pokračovať play off klasickým spôsobom, sériami na štyri víťazné zápasy. Finále oboch konferencií a finále Stanleyho pohára sa uskutočnia už iba v jednom meste.

"Táto dohoda je krok dopredu pre hráčov i majiteľov klubov v týchto ťažkých časoch. Nepodarilo by sa to bez veľkej snahy všetkých zúčastnených, najmä v návratovej komisii. Chcem poďakovať aj Garymu Bettmenovi a Billovi Dalymu aj ďalším členom NHL za snahu nájsť riešenie," uviedol šéf NHLPA Don Fehr na oficiálnom webe NHL.

Máš Covid? Akoby si bol zranený

V súlade s dohodou môžu tímy od pondelka 13. júla otvoriť svoje tréningové kempy. Hráči majú možnosť odmietnuť pokračovať bez sankcií, rozhodnúť sa musia do pondelka.

Mužstvá odcestujú do dejísk zápasov 26. júla. Do centralizovaného dejiska play off môžu tímy vziať a na súpisku nahlásiť maximálne 31 hráčov (aj s brankármi) a celkovo 52 ľudí vrátane členov manažmentu.

K hráčovi s pozitívnym testom na koronavírus sa v súvislosti s kolektívnou zmluvou bude pristupovať, ako keby utrpel zranenie.

V "hub cities" budú účastníci izolovaní, môžu sa pohybovať iba v bezpečných zónach. Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na dennej báze.

Priebežne sa im bude merať teplota a monitorovať, či nemajú príznaky Covid-19.

Zápasy sa budú konať za prísnych hygienických opatrení, hráči však nebudú musieť mať na prilbe kryt, ani tréneri na striedačke nebudú musieť nosiť rúška.

Hokejisti pôjdu na olympiádu

Ak všetko pôjde podľa plánov, finále sa začne 22. septembra a vyvrcholí najneskôr 4. októbra. Draft je naplánovaný na 9. - 10. októbra.

Každý z ôsmich tímov, ktorý neprejde cez kvalifikačné predkolo bude mať 12,5 percentnú šancu získať prvú voľbu v druhej fáze draftovej lotérie.

"Je skvelé, že sa to dotiahlo do konca. Všetci vieme, aké to bolo náročné. Myslím si, že vedenie NHL i NHLPA si zaslúžia veľkú pochvalu," povedal generálny manažér Calgary Brad Treliving.

V separátnom hlasovaní v piatok odobrili aj predĺženie kolektívnej zmluvy. Súčasná platila ešte dva roky do 15. septembra 2022.

Po podpise okamžite vstúpila do platnosti nová šesťročná zmluva, ktorá sa skončí ročníkom 2025/2026. Na základe novej kolektívnej dohody sa hokejisti NHL môžu zúčastniť na olympiáde 2022 v Pekingu aj o štyri roky neskôr v Miláne-Cortine.

Vyššie platy

Súčasťou dohody je zmrazenie platového stropu, ktorý zostane na súčasnej hodnote 81,5 milióna dolárov a nezmení sa dovtedy, kým všetky hokejové príjmy v profilige nedosiahnu stanovenú hranicu.

Minimálna mzda v lige stúpne zo 700-tisíc dolárov na 750-tisíc v sezóne 2021/2022 a o ďalších 25-tisíc v ročníku 2024/2025.

Maximálny nováčikovský kontrakt sa zvýši o 25-tisíc na 950 000 USD pre draftové ročníky 2019, 2020 a 2021.

Pre hráčov, ktorých vyberú v rokoch 2022 a 2023 bude maximum 975 000 a od roku 2024 sa zvýši najvyššia možná ponuka na milión dolárov.

Kolektívna zmluva určuje aj výšku "escrow", teda čiastku z platu, ktorá putuje do záložného fondu. Ten liga zaviedla po poslednom lockoute s vidinou, že sa na ekonomických stratách NHL budú podieľať aj hráči.

Čiastku dostanú späť, ak celá liga vykáže za uplynulú sezónu dobrý hospodársky výsledok.

Escrow stanovili v sezóne 2020/2021 na 20 percent, v nasledujúcom ročníku bude na úrovni 14 až 18 percent, ďalej bude postupne klesať až na úroveň 6 percent.