Bude Bolt opäť pretekať? Na návrat by ho dokázal presvedčiť iba jeden človek

Aktuálne si užíva otcovstvo.

11. júl 2020 o 9:13 TASR

KINGSTON. Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt nesúťaží od roku 2017, no prezradil, že existuje jeden muž, ktorý by ho dokázal presvedčiť na návrat.

Osemnásobný olympijský šampión v rozhovore pre magazín Variety uviedol, že ak by ho oslovil jeho niekdajší tréner Glen Mills, minimálne by porozmýšľal nad obnovením aktívnej kariéry.

"Ak by mi Glen Mills zavolal a povedal, že 'poďme do toho', asi by som sa vrátil, pretože mu dôverujem. Ak by povedal, že je to možné, tak som si istý, že by to tak bolo," citovala 33-ročného Bolta agentúra AFP.

Držiteľ rekordov na 100 a 200 metrov sa v súčasnosti venuje rodičovských povinnostiam, keďže jeho partnerka Kasi Bennettová v máji priviedla na svet ich dcéru.

Podľa Bolta si svoju úlohu užíva, no rodičovstvo považuje za oveľa náročnejšie ako akékoľvek preteky.

"Prvý týždeň som bol z toho chorý. Ani som nespal, iba som dcéru sledoval, ako spí. Byť otcom je oveľa ťažšie ako prekonávať rekordy. Postupne sa však učím a som v tom čoraz lepší," dodal.