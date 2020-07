Slovanu pomohol k titulu aj unikát, ktorý ešte v januári opustil Slovensko

Hrať sa bude ešte play off a baráž.

11. júl 2020 o 21:08 (aktualizované 11. júl 2020 o 21:42) Pavol Spál

https://media.joj.sk/embed/6ruOqKspTCx?autoplay=1

BRATISLAVA. Z reproduktorov hral známy song We Are the Champions od skupiny Queen. Z víťazného pohára hráči pili šampanské, na krku sa im leskli zlaté medaily.

Z dela zaznel výstrel a na futbalistov Slovana Bratislava padali trblietavé belasé papieriky. Ihneď po zápase s Trnavou (0:0) oslavovali titul.

Desiaty v ére samostatnosti, čím sa nemôže pýšiť nik iný.

Výsledok už nebol dôležitý, Slovan si zabezpečil titul už predtým. Fortuna ligu, ktorá bola pre Covid-19 skrátená, vyhral s náskokom sedemnástich bodov.

Na Slovensku dominoval Slovinec

Najslávnejšie slovenské derby sledovalo priamo v aréne na Tehelnom poli 6250 divákov.

Slovan pod vedením trénera Jána Kozáka mladšieho už v stredu získal trofej za triumf v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe a oslávil tak piate double v ére samostatnosti.

Do dejín slovenskej ligy sa výrazne zapísal aj bývalý útočník Slovana Andraž Šporar. Slovinec obhájil prvenstvo v kategórii najlepší strelec aj napriek tomu, že od januára už pôsobí v Sportingu Lisabon.

Na prvé miesto mu stačilo iba dvanásť gólov.

Šporar bol nesmierne efektívny. Z maximálneho počtu 2430 minút strávil na trávniku iba 818 minút, čo je zhruba tretina.

Gól v lige strelil v priemere každých 74 minút.

Po slovenských trávnikoch v ére samostatnosti nikdy nebehal útočník s takou streleckou fazónou, akú má Šporar.

Vo vlaňajšej sezóne strelil dokonca 29 gólov, čím vyrovnal historický rekord Róberta Semeníka.

Boje o Európu aj Fortuna ligu

Do baráže s víťazom druhej ligy Dubnicou smeruje posledná Nitra, ktorej nestačil ani triumf 3:0 na pôde Trenčína.

Play off o Európsku ligu Semifinále - 14. júl: Trnava - Trenčín

Ružomberok - Michalovce Finále - 17. júl: víťazi semifinále (domáci tím bude vyššie postavený v tabuľke) Baráž o Fortuna ligu: 14. júla: Dubnica - Nitra

Dubnica - Nitra 17. júla: Nitra - Dubnica

Predposledné Pohronie sa vyhlo boju o záchranu, keď doma zdolalo Senicu 1:0.

O štvrtú miestenku do Európy bude bojovať v play off štvorica Trnava, Ružomberok, Michalovce a Trenčín.

Zápasy vyraďovačky sa budú hrať na jeden duel, v semifinále sa 14. júla stretnú Trnava s Trenčínom a Ružomberok s Michalovcami.

Finále je naplánované na 17. júla.

Baráž o Fortuna ligu medzi Nitrou a Dubnicou sa bude hrať dvojkolovo, 14. júla je na programe prvý zápas, pričom výhodu domáceho prostredia bude mať Dubnica.