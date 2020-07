Český bojovník má za sebou parádnu premiéru v MMA, súper skončil v bezvedomí

Švajčiar bol knokautovaný v druhom kole.

12. júl 2020 o 8:03 TASR

ABÚ ZABI. Český bojovník miešaných bojových umení (MMA) Jiří Procházka absolvoval úspešnú premiéru vo UFC.

V Abú Zabí knokautoval v zápase poloťažkej váhy Švajčiara Volkana Oezdemira v druhom kole.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťsedemročný Procházka poslal súpera do bezvedomia v úvode druhého z troch vypísaných kôl, keď ho trafil presne do brady.

"Výkon to bol príšerný, na tom musím popracovať, spravil som niekoľko veľkých chýb. Dostal som do hlavy až príliš veľa úderov, čakal som, že bude viac využívať wrestling. Ale cítim sa skvelo a je to pre mňa veľký krok," citoval Procházku portál iDnes.cz.

V rámci galavečera UFC 251 v titulovom zápase uspel Austrálčan Alexander Volkanovski, ktorý zdolal výrokom rozhodcov Američana Maxa Hollowaya a obhájil opasok v perovej váhe.

Voľný titul v bantamovej kategórii získal Petr Yan z Ruska, keď v piatom kole zvíťazil technickým KO nad Brazílčanom Josem Aldom.