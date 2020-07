Nitru čaká boj o prežitie vo Fortuna lige, štyri kluby zabojujú o Európsku ligu

Futbalový program na najbližšie dni.

13. júl 2020 o 12:59 TASR

BRATISLAVA. Po dohratí skrátenej päťkolovej nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 sa pre sedem klubov sezóna skončila.

Zvyšnú päticu plus víťaza 2. ligy však čakajú zápolenia v play off o Európsku ligu UEFA, resp. v baráži o účasť v budúcom ročníku najvyššej slovenskej súťaže.

V semifinále play off o EL nastúpi v utorok 14. júla o 18.00 h MFK Ružomberok proti MFK Zemplín Michalovce, o dve hodiny neskôr je na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop súboja FC Spartak Trnava - AS Trenčín.

Ružomberok a Trnava majú vďaka lepšiemu tabuľkovému postaveniu výhodu domáceho prostredia. Víťazi semifinále, ktoré sa hrá na jeden zápas, postúpia do finále (piatok 17. júla o 18.00 h).

Trenčín sa predstaví v Trnave tri dni po hladkej prehre 0:3, ktorú utrpel v záverečnom 5. kole nadstavby s Nitrou. Tá sa môže negatívne odzrkadliť na jeho sebavedomí, aj keď proti Trnave nastúpi mužstvo vedené Jurajom Ančicom v silnejšom zložení.

Trenčín sa v baráži predstaví tretiu sezónu za sebou. Pred rokom ho v play off o účasť vo FL s Popradom zachránil tréner Ivan Galád, pred dvoma rokmi sa cez Ružomberok a Žilinu dostal do EL.

Spartak skončil v tabuľke riadnej súťaže štvrtý, nárast formy potvrdil bezgólovou remízou 0:0 na Tehelnom poli, ktorou trochu pokazil oslavy majstrovského titulu Slovana Bratislava.

Ružomberok mal prvú príležitosť prebojovať sa do Európskej ligy vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Jeho prehra 0:1 so Slovanom Bratislava však rozhodla, že sa napokon bude hrať play off o zostávajúcu tretiu miestenku v 1. predkole EL za účasti tímov na 4.-7. mieste tabuľky.

Pre Liptákov môže byť domáce prostredie v súboji s Michalovcami výhoda. "Určite je lepšie, že sa môžeme pripravovať doma a nemusíme cestovať do Michaloviec. Chceme pohárovú Európu. Budeme o ňu bojovať," citoval oficiálny web Ružomberka Ivana Krajčírika.

V rovnakých termínoch ako play off o EL sa odohrá aj barážový dvojzápas o Fortuna ligu. Najprv 14. júla od 17.00 h víťaz druhej ligy FK Dubnica nad Váhom privíta Nitru, o tri dni neskôr si úlohy hostiteľov vymenia.

Klub z Považia sa môže po deviatich rokoch vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Účasť v baráži si vybojoval sobotňajším triumfom nad MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 v priamom súboji o prvenstvo v druhej lige.

Nitriansky stredopoliar Michal Faško prijal účasť v baráži ako realitu. "Bohužiaľ, realita je taká, že ideme hrať baráž. Nič iné nám nezostáva. Myslím si, že sme sa rozlúčili so súťažou dobrým výkonom a musíme v tom pokračovať.

V baráži máme Dubnicu, sú to dva zápasy o prežitie. Ak budeme hrať ako proti Trenčínu, tak sa toho nebojím."