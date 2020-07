Majú strach o rodinu. Niektorí hráči sa do NHL nevrátia

Nová kolektívna zmluva dáva hokejistom na výber.

13. júl 2020 o 14:12 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred dvomi rokmi sa Travis Hamonic strachoval o život osemmesačnej dcérky Charlie. Mala problémy s dýchaním.

V nemocnici potvrdili vírusovú infekciu. Dcéra hokejistu Calgary Flames sa z ochorenia zotavila. Strach, ktorý však Hamonic vtedy prežil a trápenia, ktoré musel prekonať, zohrali veľkú rolu, keď volal generálnemu manažérovi Calgary.

„Travis ma informoval, že využije možnosť nepokračovať. Je to jeho právo. Vysvetlil mi, že to nebolo jednoduché, ale má strach o rodinu,“ vysvetľoval pre ESPN manažér Calgary Brad Treliving.

Slováci by mali hrať

Hokejisti NHL majú podľa novej kolektívnej zmluvy možnosť slobodnej voľby, či pri reštarte NHL budú hrať vo svojich tímoch alebo ostanú doma.

Kluby chcú vyjsť v ústrety hráčom, ktorí majú obavy z Covidu-19. Niektorí hráči museli brať do úvahy aj bezpečie rodiny.

NHL plánuje reštart od 1. augusta. Mužstvá budú izolované v Edmontone a Toronte, kde sa sezóna dohrá. Víťaz NHL by mal byť známy až na prelome septembra a októbra.

Do nedele využilo právo nehrať v lete zápasy a nebojovať o Stanleyho pohár šesť hráčov. Nie je medzi nimi žiadny slovenský hokejista.

Najznámejší sú asi obranca Edmontonu Mike Green a Čech Roman Polák.

Green sa v marci zranil. Do play off nenastúpi tiež z rodinných dôvodov

„Bolo to najťažšie rozhodnutie mojej kariéry. Nebudem hrať o Stanley Cup v tíme, ktorí patrí medzi okruh favoritov. Chalanom prajem veľa šťastie a ďakujem Edmontonu za podporu, ktorú mi vyjadrili,“ uviedol Green v stanovisku.

Návrat si nevedel predstaviť

Roman Polák sa po prerušení NHL vrátil s celou rodinou do Čiech a netajil sa tým, že by sa radšej do Ameriky už nevracal.

„Pokiaľ budem musieť, tak sa vrátim a dohrám sezónu. Ale radšej si to nechcem a nedokážem predstaviť. Tá predstava ma trochu desí,“ hovoril Polák pre české médiá v júni.

Dallas českého útočníka nezaradil ani na súpisku tréningového kempu. Polák už podpísal zmluvu s Vítkovicami.

„Chápem Romanovu situáciu a aj to, že sa nechce vrátiť s rodinou späť do Ameriky. Rozhodnutie v prospech rodiny, nemôžete spochybňovať,“ potvrdil manažér Dallasu Jim Jill pre The Athletic.

Šesť hráčov nie je veľké číslo. Lenže do prvých zápasov sa stále môžu prihlásiť ďalší.

Otázkou ostáva, či by hráči, ktorí sa dobrovoľne vzdali možnosti hrať, v prípade víťazstva ich tímu mali byť na Stanleyho pohári.

Podľa oficiálnych pravidiel sa za víťaza Stanley Cupu považuje hráč, ktorý odohral v základnej časti aspoň 41 zápasov alebo nastúpil aspoň na jeden duel v play off. Zo šiestich hokejistov, ktorí v play off budú chýbať, spĺňa prvú podmienku Green, Hamonic aj Polák.