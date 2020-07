Jeho otca volali Slovenský Romário. Mladý talent mieri do MŠK Žilina

Žilina už skladá káder na novú sezónu.

13. júl 2020 o 15:22 SITA

BRATISLAVA. Fortunaligový klub MŠK Žilina po druhej priečke v tabuľke najvyššej slovenskej futbalovej súťaže v sezóne 2019/2020 začal so skladaním kádra pre nasledujúci súťažný ročník.

Žilinčania získali z konkurenčnej Dunajskej Stredy iba 19-ročného mladíka Kristiána Bariho, ktorý podpísal zmluvu do leta 2023. Informuje o tom oficiálny web MŠK.

V Dunajskej Strede nevidel šancu

Otec ľavonohého krídelníka či krajného obrancu Eugen Bari s prezývkou Slovenský Romário hral v 90-tych rokoch minulého storočia za Dunajskú Stredu, Banskú Bystricu, Nitru aj Dubnicu nad Váhom.

"Zástupcovia MŠK si ma všimli v reprezentácii. Začal som nad tým rozmýšľať a napokon som sa rozhodol prijať ponuku Žiliny," prezradil po podpise kontraktu Kristián Bari, ktorý bol v Žiline na skúške aj v roku 2015.

"Vtedy som sa rozhodol pre Dunajskú, predsa len to bolo bližšie z domu a bola tam aj jazyková bariéra. Teraz už je to oveľa lepšie. V Dunajskej Strede som nevidel šancu dostať sa do prvého mužstva.

Hľadal som preto nový tím, Žilina mala záujem, čo ma veľmi potešilo, lebo viem, ako sa tu pracuje s mladými hráčmi. Verím, že dostanem šancu," poznamenal. Mladík sa do tréningového procesu žilinského tímu zapojil už v úvode júna.

V Žiline mu budú hľadať pozíciu

Vedenie MŠK bude Kristiána Bariho testovať na viacerých postoch. "Je to mladý talentovaný hráč použiteľný na pozícii krídelníka, ale aj krajného obrancu. Je to typologicky zaujímavý ľavonohý futbalista s dobrým zakončením.

Počas prípravy mu budeme hľadať miesto, určite ho budeme skúšať na viacerých pozíciách a zvýši nám na týchto postoch konkurenciu," prezradil športový manažér Karol Belaník.

"Pripravuje sa s nami už vyše mesiaca, preto je to pre neho menej komplikovanejšie pri prechode. Určite si mohol zistiť, ako funguje náš tréningový proces, akým systémom chceme hrať.

Z hľadiska adaptácie už má mesiac za sebou a táto skúška bola pre neho veľmi vhodná. Určite dostane v prípravnom období šancu.

Pre nás bude podstatné, aby sme si definitívne určili pozíciu, na ktorej bude nastupovať. Je to dobrá alternatíva pre trénerov, keďže takto môžu mať viaceré varianty," dodal.