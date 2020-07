Sklamanie a hanba. Murphyho zákony premenujú na Ferrariho zákony, píšu médiá

Jazdci Ferrari zažili katastrofálnu VC Štajerska.

13. júl 2020 o 17:56 SITA

SPIELBERG. Dobre už bolo dávno a tak skoro ešte nebude. Táto parafráza momentálne platí pre tím Ferrari vo formule 1.

Jedna z najtradičnejších a najobľúbenejších stajní sveta najrýchlejších štyroch kolies zatiaľ v novom ročníku majstrovského seriálu počíta iba straty a ešte väčšie straty.

Z Vettelovho Ferrari odpadol zadný spojler

Pred týždňom na prvých pretekoch posunutej sezóny na Veľkej cene Rakúska v Spielbergu došiel štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel do cieľa až na 10. mieste.

Jeho mladší kolega Charles Leclerc síce skončil druhý, ale vo Ferrari neboli príliš spokojní. Ak si fanúšikovia talianskej scuderie vraveli, že horšie to už nemôže byť, mýlili sa.

O týždeň neskôr na rovnakom mieste v rámci Veľkej ceny Štajerska museli odstúpiť oba monoposty Ferrari - po vzájomnej kolízii a už krátko po štarte.

K nehode došlo už v tretej zákrute. Leclerc sa natlačil predkom monopostu do šikany. Nevšimol si však obrubník, ktorý ho odrazil do vzduchu a pri dopade škrtol auto Vettela jazdiaceho po jeho ľavej ruke.

Z Vettelovho Ferrari odpadol zadný spojler, obaja piloti museli do depa a bol koniec ich nádejám. Vettel sa rozlúčil takmer ihneď, Leclerc to ešte chvíľu skúšal, ale v piatom kole sa porúčal aj on.

Leclerc: Sklamal som seba aj celý náš tím

“ Murphyho zákony budú čoskoro premenované na Ferrariho zákony. Ak je čo len malá šanca, že sa niečo pokazí, vo Ferrari sa tak stane. „ La Gazzetta dello Sport

Obaja si zopakovali podobný "sebazničujúci" incident z vlaňajšej Veľkej ceny Brazílie, vtedy to bola chyba Vettela, teraz mladého Leclerca.

"Ospravedlnil som sa Vettelovi, ale som si vedomý, že to nestačí. Sklamal som seba aj celý náš tím a fanúšikov. Odviedol som veľmi zlú robotu. Všetkých som potopil. Budem sa snažiť poučiť sa," kajal sa 22-ročný Leclerc.

O 11 rokov starší Vettel iba nechápavo reagoval: "Snažil som sa sledovať dve autá pred sebou a zrazu prišlo prekvapenie zboku. Nečakal som, že sa Charles o niečo pokúsi. Také veci by sa nemali stávať, ale ja som tomu veľmi nemohol zabrániť. Bol som opatrný, ale nepomohlo mi to. Je to hanba, čo sme predviedli."

Médiá si zgustli na Ferrari

Kritické talianske médiá si v kontexte najnovšieho zlyhanie ich honosnej značky škodoradostne zgustli.

"Nočná mora - SF 1000 nemá budúcnosť. Murphyho zákony budú čoskoro premenované na Ferrariho zákony. Ak je čo len malá šanca, že sa niečo pokazí, vo Ferrari sa tak stane. Leclerc spustil oponu a v Rakúsku sme mali 'remake' toho, čo sa stalo vlani v Brazílii," napísala La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport v tvrdosti kritiky príliš nezaostal: "Žiadne výkonné autá, žiadna filozofia a ani jazdci. Vettel je zmätený zo situácie so zmluvou a Leclerc si zrejme myslí, že stále jazdí virtuálne preteky. Toto je tma."

Binotto: Bol to najhorší možný koniec

Šéf Ferrari Mattoa Binotto neskrýval sklamanie, ale nečakané zlyhanie svojich jazdcov nechcel riešiť zbytočne emotívne.

"Bolí nás to, bol to najhorší možný koniec nevydareného víkendu. Naše súčasné výkony nezodpovedajú tradícii našej značky. Nemáme však čas vzájomne sa obviňovať. Musíme sa zomknúť a zlepšiť," vyhlásil Binotto.

Aj v druhých pretekoch sezóny v Spielbergu dominoval Mercedes. Tentoraz si víťazstvo systémom štart - cieľ vybojoval hlavný favorit a úradujúci svetový šampión Lewis Hamilton.

V celkovom poradí je však lídrom jeho tímový kolega a víťaz úvodných pretekov Vallteri Bottas. Fín má v tabuľke o 7 bodov viac ako slávnejší Brit. Leclerc je štvrtý a Vettel s jedným bodom na konte až pätnásty.