ONLINE: Podarí sa Trenčínu husársky kúsok? Pokúsi sa prekvapiť Trnavu

Sledujte online prenos s nami.

14. júl 2020 o 15:00 (aktualizované 14. júl 2020 o 15:18) Športové prenosy SME

Futbalisti AS Trenčín. (Zdroj: TASR)

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava a AS Trenčín hrajú proti sebe v prvom kole play off o postup do prvého predkola Európskej ligy.

Úspešnejší z nich si v rozhodujúcom zápase zahrá proti lepšiemu z dvojice MFK Ružomberok - Zemplín Michalovce.

Postup Trenčína až do futbalovej Európy by bol niečo málo vídané.

Do play off sa totiž dostal ako najlepší tím zo skupiny o udržanie sa, zatiaľ čo Trnava, Ružomberok a Michalovce hrali v skupine o titul.

Článok pokračuje pod video reklamou

ONLINE PRENOS: Spartak Trnava - AS Trenčín (futbal, LIVE, NAŽIVO, Fortuna liga, play off, Európska liga, dnes, utorok)