Počet legionárov v Tipsport lige sa nezmenil, upravili pravidlá pre mladíkov

Znižovanie počtu legionárov sa očakáva v nasledujúcich sezónach.

14. júl 2020 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. V najvyššej slovenskej hokejovej súťaži Tipsport Lige po novom nebude mať na zápasovej súpiske jedno garantované miesto hráč do 20 rokov a jedno hráč do 21 rokov, ale dve miesta hráči do 20 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počet zahraničných hráčov sa nemenil

Počet zahraničných hráčov sa nezmenil. Stále bude môcť za jedno družstvo v stretnutí nastúpiť maximálne sedem cudzincov vrátane brankára.

Osem hráčov vrátane brankára môže byť ostaršených, teda mladších ako im na štart v seniorskej súťaži povoľuje ich vek.

Vyplýva to z rozhodnutí, ktoré na svojich zasadnutiach od apríla do júla postupne schvaľoval Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Znižovanie počtu legionárov bude neskôr

Súvisiaci článok S kúpou Slovana to už bolo vymyslené, skončilo to inak, vraví Ďurkovič Čítajte

Za jedno družstvo v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige - môže nastúpiť maximálne päť legionárov, ale ani jeden zahraničný brankár.

Každý tím bude musieť nasadiť aspoň päť hráčov do 23 rokov, a aspoň dvoch hráčov do 20 rokov. Ostaršení môžu byť maximálne dvanásti. Informuje o tom oficiálny portál SZĽH.

"Počet zahraničných hráčov sa v seniorských súťažiach nemenil aj v dôsledku predčasne ukončenej sezóny 2019/2020 a jej následkov.

V nasledujúcich sezónach sa však očakáva postupné znižovanie počtu legionárov. K zníženiu došlo zatiaľ v žiackych súťažiach, v 1. lige dorastu a v 1. lige juniorov," informoval portál hockeyslovakia.sk.

Tipsport liga 2020/2021

Zahraniční hráči: maximálne 7 vrátane brankára

maximálne 7 vrátane brankára Hráči do 20 rokov: na súpiske garantované 2 miesta

na súpiske garantované 2 miesta Ostaršení hráči: maximálne 8 vrátane brankára/brankárov

Slovenská hokejová liga 2020/2021

Zahraniční hráči: maximálne 5, zahraničný brankár nie je povolený

maximálne 5, zahraničný brankár nie je povolený Hráči do 20 a 23 rokov: 5 hráčov do 23 rokov a 2 hráči do 20 rokov

5 hráčov do 23 rokov a 2 hráči do 20 rokov Ostaršení hráči: maximálne 12 vrátane brankára/brankárov

2. hokejová liga 2020/2021

Zahraniční hráči: maximálne 3, vrátane brankára

maximálne 3, vrátane brankára Hráči do 23 rokov: 4 hráči do 23 rokov, z toho najmenej 1 do 20 rokov

4 hráči do 23 rokov, z toho najmenej 1 do 20 rokov Ostaršení hráči: maximálne 12 vrátane brankára/brankárov

Extraliga juniorov 2020/2021

Zahraniční hráči: maximálne 1, zahraničný brankár nie je povolený

maximálne 1, zahraničný brankár nie je povolený Ostaršení hráči: maximálne 4 a 1 brankár

Extraliga dorastu 2020/2021