Vyhrali o osem gólov. V Anglicku vyrovnali ligový rekord

Naposledy podobný výsledok padol pred šiestimi rokmi.

15. júl 2020 o 11:41 TASR

WIGAN. Anglický futbalový druholigista Wigan Athletic má mimo trávnikov mnoho problémov, no po športovej stránke sa mu v závere sezóny darí.

V utorkovom domácom stretnutí 44. kola druhej najvyššej súťaže deklasoval Hull City 8:0 a vyrovnal najvyššie víťazstvo v The Championship, v roku 2014 rovnakým pomerom Bournemouth rozdrvil Birmingham City.

Wigan v máji zmenil majiteľa a vzápätí za podozrivých okolností skončil v nútenej správe. V dôsledku toho mu vedenie súťaže, zatiaľ neprávoplatne, odpočítalo dvanásť bodov.

Britské médiá neskôr zverejnili správu, podľa ktorej si majitelia klubu stavili na zostup klubu do nižšej súťaže. Tímu sa však, napriek okolnostiam, v lige darí.

Z uplynulých troch zápasoch získali sedem bodov a sú o dvanásť bodov nad pásmom zostupu.

"Hráči si zaslúžia uznanie. Postupne smerujeme za svojím cieľom, ale ešte nie sme na konci," citoval portál BBC trénera Wiganu Paula Cooka.

Kým domáci po zápase neskrývali radosť, Hull City si pripomenul najťažšiu prehru od roku 1911, keď prehral s Wolverhamptonom rovnako 0:8.

Tréner Grant McCann iba ťažko hľadal slová: "Jediné, čo môžem povedať je, že sa ospravedlňujem fanúšikom. Inkasovali sme už v 2. minúte a potom to už išlo ťažko. Naopak, súperovi vyšlo všetko, my sme neboli dosť dobrí. Mrzí ma to."