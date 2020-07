V NHL zverejnili presný program reštartu súťaže

Začne sa 1. augusta.

15. júl 2020 o 11:52 TASR

NEW YORK. Predkolo play off v hokejovej NHL odštartuje 1. augusta zápasom v Toronte medzi tímami New York Rangers a Carolina Hurricanes o 17.00 h SELČ.

Kalendár zápasov uverejnil portál nhl.com. V ten istý deň sa budú konať ďalšie štyri zápasy: Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers, Florida Panthers - New York Islanders, Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins a Winnipeg Jets - Calgary Flames.

Ligu pre šíriaci sa koronavírus stopli 12. marca, prerušená základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať vyraďovacou časťou iba za účasti 24 najlepších tímov.

Kluby z Východnej konferencie odohrajú svoje stretnutia v torontskej Scotiabank Arene, tímy zo Západnej konferencie sa zídu v Rogers Place v Edmontone. Štyri najlepšie tímy z každej konferencie majú účasť v 1. kole play off istú.

Aby pred vyraďovačkou absolvovali okrem prípravných aj ostré zápasy, odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off. V rámci skupiny sa stretnú raz každý s každým.

Skupinu vo Východnej konferencii tvoria Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals a Philadelphia Flyers.

Bruins síce získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti, no o prvú pozíciu v play off musia zabojovať v troch zápasoch.

V štvorčlennej skupine o nasadenie v Západnej konferencii sa stretnú obhajca titulu St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights a Dallas Stars.