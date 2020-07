Bol to cirkus Humberto. Vzťahy sú extrémne rozbité, tvrdí Rybníček

Futbal na Slovensku nemá pevne nastavené štruktúry ani pravidlá fungovania. Je tu veľmi veľa politiky, tvrdí generálny manažér AS Trenčín RÓBERT RYBNÍČEK.

Ďalej hovorí o výstavbe novej arény v Trenčíne a o možnom príchode Martina Škrtela. AS podľa neho môže v nových podmienkach opäť zaútočiť na titul.

V platenej sekcii sa dozviete aj: prečo Trenčín zarobil na prestupe Lobotku z Celty Vigo do Neapola a koľko?

najdôležitejšie sumy už Trenčínu prišli. Za ktorých hráčov?

nakoľko je reálny Škrtelov príchod do Trenčína a dokázali by naplniť jeho finančné požiadavky?

kedy sa Trenčín predstaví v novej aréne?

dokáže klub vďaka predaju jedného hráča postaviť novú tribúnu?

Boli ste proti dohraniu najvyššej súťaže na Slovensku. Stále si za tým stojíte?

Poviem to na rovinu. Keď vidíte, čo sa všetko stalo... už vtedy som povedal, že nám to prinesie nemalé problémy. A to sa, žiaľ, aj potvrdilo. Nemám z toho dobrú emóciu. A dnes si myslím, že nám to už viac problémov ani nemohlo spôsobiť.

To bol jeden cirkus Huberto, čo sme tu predviedli. Skutočne to vyplýva z toho, že tu nie je futbal systémovo nastavený. Nemá pevne nastavené štruktúry ani pravidlá fungovania.

Je tu veľmi veľa politiky. Veľmi veľa nezmyselných emočných rozhodnutí, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s tým, ako sa futbal robí z dlhodobého uhla pohľadu.

Mám obavy, ako bude futbalové hnutie pokračovať. Je názorovo extrémne rozbité. Som sám zvedavý, čo to prinesie v nasledujúcich mesiacoch. Vzťahy sú v tomto momente veľmi naštrbené a nedôveryhodné.

V marci ste vyhlásili, že by futbal na Slovensku mohol spadnúť na poloamatérsku úroveň. S odstupom času, nakoľko sa to napĺňa?

Ťažko povedať, čo sa stane. Situácia nebude jednoduchá. Každý sa snaží skresať svoje rozpočty a hľadať možnosti, pokiaľ by až mohol ísť. Futbal z hľadiska finančných podmienok by skutočne mohol klesať na úroveň, ktorá sa približuje poloamatérskemu futbalu. Som presvedčený, že sa to, žiaľ, iba začína.

Možno dnes všetci tvrdíme, že všetko je v poriadku a že to pôjde. Ale s pribúdajúcimi mesiacmi sa môže stať, že nebudeme môcť nájsť nových partnerov v rámci sponzorských zmlúv.

Keď sa nebudú trebárs zvyšovať ani príjmy za televízne práva, či nebude iná pomoc, tak s pribúdajúcimi rokmi budú tieto problémy narastať. A to do výraznej miery.

Pôjde Trenčín do novej sezóny s nižším rozpočtom ako vlani?

Niekde sa snažíme náklady skresať. Na druhej strane, sme v režime, ktorý je pre nás náročný. Financujeme výstavbu nového štadióna. Situácia nie je taká, že by sme klesli s rozpočtom, pretože máme veci jasne dané. Čo sa týka údržby alebo skresania určitých nákladov, tak sa ich snažíme neprevyšovať, ale v niektorých prípadoch aj znižovať.

Na čom sa chystáte ušetriť?

Je to pre nás náročné. Budeme potrebovať nových ľudí v rámci realizácie nového štadióna, technického riešenia a zabezpečenia a celého manažovania tohto veľkého kolosu. Momentálne nových ľudí neprijímame a uvidíme, ako sa situácia vyvinie.

Budeme sa snažiť negociovať podmienky v rámci platových možností pre jednotlivých hráčov, ktorí budú do Trenčína prichádzať. Toto sú dva základné okruhy, ktoré sa budeme snažiť znížiť a trošku optimalizovať.

Netajíte sa tým, že filozofia klubu je postavená na predaji hráčov. Momentálne je prestupový trh priškrtený. Ako vidíte aktuálne najbližšie prestupové obdobie?

Trh presne kopíruje situáciu, ktorá v Európe prebieha. Stále prichádzajú nové a nové veci, ktoré na jednej strane prinášajú paniku, ale na druhej strane možno aj optimizmus. Každý sa v tom hľadá.

Je istý dopyt, ale na druhej strane aj veľa opatrnosti v porovnaní s minulými rokmi. Sám som zvedavý, ako sa to skončí.

Zatiaľ netreba robiť žiadnu paniku, lebo prestupové obdobie je predĺžené až do konca septembra, čo predtým nikdy nebolo. Je možné, že sa to opäť oživí. V tomto som optimista a verím, že aj nám sa niečo podarí zobchodovať.

Za posledných päť rokov získal Trenčín z predaja hráčov zhruba dvadsať miliónov eur. Ktorý z transferov bol najvýhodnejší?

Veľmi zaujímavý bol pre nás transfer Wesleyho Moraesa z FC Bruggy do Aston Villy. Niečo podobné platí aj o prestupoch Stanislava Lobotku. Či už do Celty Vigo, alebo následného do SSC Neapol. Zaujímavý bol aj prestup Matúša Bera do Trabzonsporu.

Ale aj ďalších hráčov sme na slovenské pomery veľmi slušne zobchodovali. Aj momentálne máme v kádri ďalšie zaujímavé typy. Pre Trenčín je kľúčové, aby mu prestupová politika naďalej fungovala. Keď sa vrátime na vlastný štadión, vzrastú naše ambície.

Wesley Moraes prestúpil vlani z FC Bruggy do Aston Villy za 26 miliónov eur. Keď budeme brať do úvahy iba nárok desať percent, tak je to pre váš klub príjem 2,6 milióna. Rátame dobre?