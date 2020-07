Futbalová sezóna v Česku sa dohrá, hráči Karvinej prekonali koronavírus

Riešení, ako ukončiť súťaž, bolo viacero.

15. júl 2020 o 22:53 TASR

PRAHA. Skupina o záchranu českej Fortuna ligy sa môže dohrať po tom, ako futbalisti z klubu MFK Karviná mali negatívne testy na prítomnosť koronavírusu.

České médiá informovali, že negatívnych bolo všetkých 35 v stredu odobratých vzoriek a nič nebráni tomu, aby sa ročník dohral.

Sliezsky tím, ktorý trénuje Slovák Juraj Jarábek, bol od 2. júla v karanténe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do izolácie musel po tom, ako sa ochorenie prejavilo u troch jeho hráčov a jedného člena vedenia klubu.

Ak by sa skupina o záchranu nedohrala, nikto by nezostúpil a Fortuna liga by sa rozšírila o víťaza národnej druhej ligy na sedemnásť účastníkov.

Ak by odpadla len baráž, z najvyššej súťaže by zostúpili poslední dvaja a nahradili ich prví dvaja z druhej ligy.