Viac striedaní do konca budúcej sezóny. Má sa tak zabrániť zraneniam

Futbalový program je kvôli koronakríze nahustený.

16. júl 2020 o 11:58 SITA

ZÜRICH. Dočasné pravidlo o možnosti striedať dvoch hráčov naviac v jednom zápase v porovnaní s predpismi môžu kluby po celom svete využívať až do leta 2021.

Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) to odobrila v stredu. pričom pre ligové súťaže bude možné ho využiť do konca sezóny 2020/2021 a v súbojoch reprezentačných tímov do augusta 2021, teda aj počas OH v Tokiu.

IFAB ešte v máji odobrila návrh Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o dočasnom zavedení ďalších dvoch striedaní vo futbalových dueloch.

Cieľom opatrenia je lepšie zvládnutie nabitého programu, ktorý spôsobila prestávka vynútená pandémiou koronavírusu.

V normálnych dueloch je možné využiť namiesto troch až päť striedaní, v pohárových súbojoch v predĺžení majú tréneri k dispozícii aj šiestu výmenu hráča.

Tento dočasný plán by mal zabrániť ďalším zraneniam v dôsledku možného preťaženia hráčov, pretože v snahe dokončiť futbalové súťaže sa v jednotlivých krajinách doháňajú resty.

Mužstvá môžu robiť zmeny v zostavách stále počas troch prerušení hry, štyroch v prípade predĺžení.

Keďže situácia si vyžiada nahustené kalendáre aj pre sezónu 2020/2021, viac streidaní je možné využiť napokon až do leta 2021 namiesto pôvodne plánovaného hraničného termínu 31. decembra 2020.