Prečo nehral v NHL? Nebol som bitkár a nevnímal signály, tvrdí Slovák

Trestá sa tvrdou drinou.

16. júl 2020 o 16:40 Juraj Berzedi

Mať takmer štyridsať a hrávať hokej na profesionálnej úrovni je čosi výnimočné. Tréningy bolia viac ako v minulosti a najhoršie je vraj ranné vstávanie. "Počkajte, musím zastaviť. Idem na bicykli domov z tréningu," ozve sa v telefóne slovenský hokejista RENÉ VYDARENÝ.

"Bol som v posilňovni, lebo nás čakajú testy, tak som si dal ešte posledné zaťaženie," dodáva 39-ročný obranca Českých Budějovíc.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kde beriete energiu na vrcholový hokej?

Je to moja celoživotná záľuba. Nechcem sa ešte vzdať svojho hráčskeho sna. Vidím, že život po kariére je komplikovanejší. Aj keď ostanete pri hokeji a vyberiete sa trénerskou cestou, už to nie je také krásne, ako keď hokej stále hráte.

Znamená to, že si odďaľujete koniec kariéry?

Áno, bolí to viac ako pred desiatimi rokmi. Veľakrát som uvažoval, že skončím, ale posledné roky som chytil druhý dych. Mám šťastie aj na trénerov i prostredie. Dôležité je aj zdravie. Prešiel som si obdobím, keď som mal tri zlomeniny v priebehu roka a pol. Vtedy som zvažoval koniec. Človek sa tvrdo pripravuje na návrat a potom sa opäť zraní. Nie je to nič príjemné. Ale vyhrabal som sa z toho a teraz si to užívam.

Čo ďalšie sa dočítate v rozhovore: Čo všetko robí preto, aby mohol stále hrať hokej?

Kde vidí hlavné dôvody, prečo si nezahral v NHL?

Prečo si od olympiády v Soči 2014 nezahral v reprezentácii?

Prečo má ťažké srdce na hokejový Slovan a prečo zaň nehrajú odchovanci?

Aké nováčikovské rituály zažil počas pôsobenia v zámorskej juniorke?

Čo plánuje robiť po konci kariéry?

Niektorí športovci hovoria, že vek je len číslo. Súhlasíte?

Najmä ráno cítim, že už som starší, kým sa rozhýbem. Voľakedy som sa nemusel toľko rozcvičovať, teraz si už dávam pozor, aj keď začnem rýchlejšie behať. Vek hrá svoju rolu. Keby to tak nebolo, každý môže hrať donekonečna. Takto je to férové, že to na každého pôsobí rovnako.

Ako zvládate tvrdú letnú prípravu?

Nikdy mi neprekážala, ale s pribúdajúcim vekom ju začínam nenávidieť. Teraz finišujeme v suchej príprave a som rád, že už je za mnou. Výhoda bola, že sme mali individuálne plány. Každý si ich mohol prispôsobiť. Neboli sme od rána do večera na štadióne, kde by nám vymývali hlavu nezmyselnými behmi.

Každý však musí prísť pripravený, inak by mu to tréneri dali vyžrať. Najhoršie týždne ešte len prídu. V pondelok začíname na ľade a prvé dva týždne budú poriadne ostré. Treba sa cez to dostať v zdraví a potom sa z tých dávok začne postupne uberať.

Dávate väčší dôraz na regeneráciu?