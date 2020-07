Najtesnejší ofsajd v histórii Premier League? Rozhodla špička kopačky

Rozhodovali centimetre.

17. júl 2020 o 16:33 Igor Dopirák

https://www.digisport.sk/wp-content/uploads/2017/10/digitalz_iframe_test_2.html?vimeo_video_id=439064813

BRATISLAVA. Už na prvý pohľad bolo jasné, že šlo o tesnú situáciu. No len málokto tušil, že budú rozhodovať centimetre, ba až milimetre.

Futbalistov Crystal Palace v zápase proti Manchester United obral o gól jeden z najtesnejších ofsajdov v histórii Premier League.

V 55. minúte vnikol do pokutového územia Wilfried Zaha a poslal prihrávku na Jordana Ayewa. Ghanský útočník v sklze dostal loptu do brány a začal sa so spoluhráčmi radovať.

Nakoľko šlo o tesnú situáciu, o možnom postavení mimo hry rozhodoval systém VAR.

Článok pokračuje pod video reklamou

Diváci pri televíznych obrazovkách mali možnosť vidieť, ako videorozhodca študuje záznam, pričom porovnáva špičky kopačiek.

Po takmer dvoch minútach dostal hlavný rozhodca jasný pokyn - gól neplatí pre párcentimetrový ofsajd.

"Je VAR rozbitý? Vážna otázka," netajil rozčarovanie na sociálnej sieti šéf Crystal Palace Steve Parish.

Ešte ďalej šiel v kritike tréner Roy Hodgson.

"Keby sme takýto gól dostali my, neočakával by som, že ho zrušia," cituje ho portál iSport.cz.

Manchester United napokon vyhral 2:0.