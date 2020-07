Pred Veľkou cenou Maďarska majú koronavírus dve osoby, vraj už sú v izolácii

V Rakúsku nebola ani jedna z nich.

17. júl 2020 o 18:45 TASR

BUDAPEŠŤ. Organizátori Veľkej ceny Maďarska motoristickej formuly 1 oznámili dva prípady nákazy koronavírusom.

Ani jedna z dvojice osôb sa nenachádzala uplynulý víkend v Rakúsku, v dejisku konania druhého tohtoročného podujatia seriálu MS.

V Budapešti vykonali od minulého piatka do štvrtka 4992 testov. Detaily o infikovanej dvojici nezverejnili, no údajne už nastúpila do izolácie.

Veľká cena Maďarska je na Hungaroringu na programe v nedeľu, diváci nebudú na štadióne prítomní. Informovala agentúra DPA.