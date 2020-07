Obľúbený tím je späť. Sen mu splnil taliansky majiteľ a argentínsky blázon

Vystriedali pätnásť trénerov za šestnásť rokov.

18. júl 2020 o 10:11 TASR

LEEDS. Leeds United je opäť účastníkom futbalovej Premier League. Najväčšie mesto historického kraja Yorkshire sa na najvyššiu anglickú súťaž môže tešiť po dlhých 16 rokoch.

Rozhodla o tom piatková prehra West Bromwichu s Huddersfieldom (1:2), vďaka ktorej United nemôžu skončiť v tabuľke na horšom ako druhom mieste.

Leeds je jeden z najobľúbenejších klubov v Anglicku, na svojom konte má tri anglické tituly z rokov 1969, 1974 a 1992. Ešte v roku 2001 hral semifinále Ligy majstrov, v ktorom nestačil na Valenciu.

Cooper: Stále mi to nedochádza

Ďalšie dve sezóny postúpil aspoň do Pohára UEFA, no potom prišlo obdobie finančnej nestability a úpadok, ktorý vyvrcholil v roku 2007 zostupom až do tretej najvyššej súťaže.

"Je to neuveriteľné, stále mi to nedochádza. Klub, fanúšikovia, hráči. Všetci obetovali tomuto cieľu veľmi veľa. Šestnásť rokov sme boli v podpalubí. Je neskutočné, že som mohol priviesť tento tím k postupu, hoci sme vždy vedeli, že do Premier League patríme.

Zaslúžili sme si to. Boli sme najlepším tímom celej sezóny," sršal nadšením kapitán tímu Liam Cooper.

V priebehu šestnástich rokov pôsobenia v nižších súťažiach sa v Leedsi vystriedalo pätnásť trénerov a päť majiteľov klubov.

Fanúšikovia oslavujú postup do Premier League. (zdroj: TASR)

Obnoví sa rivalita s United

Status "spasiteľa" si vydobyl až taliansky podnikateľ Andrea Radrizzani, ktorý prevzal klub v júni 2018 a na trénerskú stoličku dosadil bývalého trénera argentínskej reprezentácie Marcela Bielsu.

Od utorka 21. júla šesťdesiatpäťročný tréner prezývaný El Loco, teda blázon, zariadil postup už po dvoch sezónach.

"Keď sem tréner prvýkrát prišiel, nikdy by som nepovedal, že o dva roky budeme oslavovať postup. Je najlepší na svete. Pod nikým iným by som nechcel pracovať radšej ako pod Marcelom Bielsom," skladal citovala stredopoliar Kalvin Phillips agentúra AFP.

Premier League sa od budúcej sezóny môže tešiť na "vojnu dvoch ruží", keď Leeds čakajú súboje so svojim historickým rivalom Manchestrom United.