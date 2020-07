Slovenský futbalista zdemoloval šatňu. Zverejnili to úmyselne, vraví

V klube skončil ihneď po incidente.

18. júl 2020 o 11:02 TASR

BRATISLAVA. Stredopoliar Dubnice Frederik Bilovský sa po piatkovom barážovom zápase s Nitrou o účasť vo Fortuna lige vyjadril k incidentu, ktorý pred zápasom zverejnili niektoré médiá.

Video zachytáva Bilovského ako v zasadačke nitrianskeho klubu rozbil tabuľu, neskôr zdemoloval aj gauč.

Článok pokračuje pod video reklamou

Práve tento incident mal ukončiť jeho pôsobenie v Nitre, od februára hral 28-ročný stredopoliar v Dubnici. Vedenie Nitry tento incident tajilo, na svetlo sveta sa dostal v deň zápasu.

Bilovký: Aj McGregor ukončil trikrát kariéru

Súvisiaci článok Nevie, či v klube ostane. Nadávali mi, že sa vraciam do Nitry, vraví Galád Čítajte

Bilovský je presvedčený, že zverejnenie videa mala Nitra premyslené. "Myslím si, že určite sa to objavilo pred zápasom schválne. Ale každý bojuje svojimi zbraňami, Nitra vytiahla toto, neviem, čo viac mám k tomu povedať," povedal Bilovský.

K incidentu sa hneď po zverejnení Bilovský nechcel vyjadriť, povedal, že tak urobí až po zápase: "Stalo sa čo sa stalo, bol to skrat a mrzí ma to. Ja som sa to hneď ospravedlnil, som s tými ľuďmi vyrovnaný."

Po tejto podľa Bilovského mediálnej hre Nitry si už pôsobenie pod Zoborom nevie predstaviť, ale poznamenal: "Myslím si, že určite nie. Ale viete ako to je. Connor McGregor trikrát ukončil kariéru a vždy sa vrátil."

Dubnica môže zabojovať opäť o rok

Stredopoliar Dubnice prišiel na ihrisko v 59. minúte, hostia v tom čase zvyšovali tlak, no prehrávali 0:2 a gólovo sa im už reagovať nepodarilo.

Naopak, domáci ešte v závere pridali tretí gól a vybojovali si účasť vo Fortuna lige aj v nasledujúcej sezóne.

"Prehrali sme si to v prvom polčase. Nitra dala rýchly gól, chytila sa, potom už bolo vidieť, že má ligové skúsenosti. Mali sme to ťažké hrať do plnej obrany. Mohli sme doma vyhrať aspoň 1:0, mali by sme to v odvete ľahšie. Ale taký je futbal, niekto sa teší, niekto je smutný."

Na šancu zabojovať o najvyššiu súťaž musia Dubničania čakať rok, ale či budú mať takéto ambície zatiaľ Bilovský nevedel odpovedať: "To nie je o otázka pre mňa, treba sa spýtať pána majiteľa a športového riaditeľa. Ale ja chcem stále vyhrávať."