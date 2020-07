Mala psychické problémy, hovorí o samovražde krasokorčuliarky kolegyňa

Mladá majsterka sveta musela skončiť s kariérou.

19. júl 2020 o 10:46 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Duševné problémy, depresie aj epilepsia či námesačnosť. To všetko môže byť za nečakanou smrťou 20-ročnej ruskej krasokorčuliarky Jekateriny Alexandrovskej, ktorá reprezentovala Austráliu.

V sobotu ráno ju našli mŕtvu v Moskve, podľa ruských médií zrejme spáchala samovraždu skokom z okna na šiestom poschodí. Údajne trpela silnými depresiami a zlepšenie jej neprinášala ani spolupráca s odborníkmi.

Diagnostikovali jej epilepsiu

Súvisiaci článok Obrovská tragédia. Len 20-ročná majsterka sveta spáchala samovraždu Čítajte

"V januári tohto roku mala záchvat, v nemocnici vtedy ležala desať dní. Diagnostikovali jej epilepsiu a to znamenalo koniec kariéry.

Lekári boli nekompromisní, zakázali jej pokračovanie. Odvtedy sa už na ľade neobjavila," uviedol tréner Andrej Chekalo, cituje ho ruský portál Championat.

"Môžu byť za tým depresie. Ak od štyroch rokov pravidelne trénujete a potom jedného dňa za vami príde lekár a povie, že je koniec, zamáva to s každým. Jej smrť však možno má aj inú príčinu. Jekaterina trpela aj námesačnosťou.

Každopádne je to veľká tragédia, ľudská aj športová. Jekaterina mala veľmi dobré fyziologické predpoklady na tento šport. Na ľade sa cítila ako ryba vo vode," doplnil Chekalo.

Windsor: Vždy ju budem mať v srdci

Alexandrovská sa narodila 1. januára 2000 v ruskej metropole, ale v roku 2016 prijala austrálske občianstvo.

Austráliu reprezentovala spolu s korčuliarskym partnerom Harleym Windsorom v kategórii športových dvojíc na ZOH 2018 v Pjongčangu.

“ Nemyslím si, že epilepsia mohla úplne pochovať jej kariéru. Liekmi by sa to možno dalo udržať. „ Harley Windsor, korčuliarsky partner Alexandrovskej

Obsadili tam osemnáste miesto, do voľných jázd sa neprebojovali. Ešte predtým sa však stali juniorskými majstrami sveta aj víťazmi juniorskej Grand Prix, prvými v histórii pod austrálskou vlajkou.

"Nikdy nezabudnem na všetko, čo sme pri našom partnerstve zažili. Vždy ju budem mať v srdci," uviedol 23-ročný Windsor v príspevku na instagrame.

Neskôr pre ruské médiá vyhlásil, že aj napriek zisteným zdravotným problémom partnerky mohli pokračovať v kariére a pripravovať sa na ZOH 2022 v Pekingu.

"Nemyslím si, že epilepsia mohla úplne pochovať jej kariéru. Liekmi by sa to možno dalo udržať. Ja trpím astmou a nejako som to zvládal," doplnil Windsor.

Mišinová: Mala mentálne problémy

K tragickej smrti mladej športovkyne sa vyjadrila aj jej kamarátka a tréningová partnerka z Moskvy Anastasia Mišinová.

"Poznala som Kaťu veľmi dobre. Trénovali sme v tej istej skupine. Jednoznačne mala mentálne problémy. Aj tak som bola šokovaná, keď som sa dozvedela tú strašnú správu. Stále tomu nemôžem uveriť," uviedla.

Pre Austráliu je to už druhé úmrtie zimného olympionoka v priebehu 10 dní. Nedávno prišiel o život pri rybačke pri Gold Coast dvojnásobný majster sveta v snoubordingu Alex Pullin. Mal 32 rokov.