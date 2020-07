Bývalej svetovej jednotke sa po návrate darí, zdolala Keninovú aj Stephensovú

Dosiahla už štyri singlové víťazstva za sebou.

19. júl 2020 o 11:57 SITA

BRATISLAVA. Bývalá svetová jednotka a štvornásobná grandslamová šampiónka Kim Clijstersová sa nenápadne pripravuje na posunutú tenisovú sezónu a celkom sa jej darí.

V populárnej americkej tímovej súťaži World TeamTennis dosiahla už štyri singlové víťazstva za sebou, zatiaľ naposledy nad Američankou Sloane Stephensovou, šampiónkou US Open z roku 2017.

Clijstersová: Veľmi si užívam tenis

Predtým si poradila aj s Bieloruskou Oľgou Govorcovovou, Američankou Bernardou Perovou či úradujúcou šampiónkou Australian Open Sofiou Keninovou.

"Normálne je, ak niekoho trénujete a on sa potom dostane do siene slávy. U nás je to naopak. V tíme máme hráčku, ktorá vyhrala takmer všetko a už je v sieni slávy," povedal na adresu Clijstersovej tréner tímu New York Empire Luke Jensen, cituje ho portál WTT.

"Veľmi si užívam tenis na World Team Tennis. S každou výmenou sa viac dostávam do herného rytmu. Máme tu veľa vzrušujúcich zápasov a skvelý tím," uviedla Kim Clijstersová na twitteri."

Odohrala len dva súťažné zápasy

Tridsaťsedemročná Belgičanka len začiatkom tohto roka oznámila návrat na súťažné dvorce po vyše siedmich rokoch, ale v marci ju rovnako ako celý športový svet stopla pandémia koronavírusu.

Dovtedy stihla odohrať dva zápasy na turnajoch WTA - v Dubaji v SAE a mexickom Monterrey, oba prehrala s favorizovanými hráčkami Johannou Kontovou a Garbine Muguruzovou-Blancovou.

Počas aktuálnej série WTT v USA sa rozhodla nastúpiť za New York Empire, jej tím prehral v súťaži so špeciálne nastavenými pravidlami so Chicagom Smash 21:22.

Zatiaľ naposledy Clijstersová vo dvojhre zdolala Stephensovú 5:2 a uspela aj v miešanej štvorhre po boku Brita Neala Skupského. Spolu zdolali americký pár Rajeev Ram, Bethanie Matteková-Sandsová 5:4.

Clijstersová zaváhala iba vo štvorhre. V páre s Nemkou Sabine Lisickou podľahli americko-kanadskému duu Matteková-Sandsová, Eugenie Bouchardová 2:5.

Vidím v nej odhodlanie, vraví tréner

"Belgické médiá mi často kladú otázky typu, čo chcem dosiahnuť svojím návratom a či som si to náhodou nerozmyslela.

Svet má problémy s ochorením COVID-19, ale to neznamená, že moja chuť do tenisu je menšia. Moje výzvy sú stále veľké v rodine ako aj v príprave na tenisové zápasy.

Keď máte doma tri deti, naučí vás to trpezlivosti a pozitívnemu prístupu. Zo všetkého sa snažím brať to pozitívne, aj z tohto návratu na dvorce," komentovala Clijstersová.

"Ona je tu pre tím a chce víťaziť. Aj keď sa zápas skončí, vidím v nej odhodlanie, že ešte chce zahrať úder navyše. Je profesionálka a zároveň si to užíva. To je dôvod jej návratu," doplnil tréner Jensen.