Quartararo premiérovo vyhral preteky MotoGP, Márquez spadol

Zaznamenal prvý triumf pre Francúzsko od roku 1999.

19. júl 2020 o 15:33 (aktualizované 19. júl 2020 o 16:19) TASR, SITA

Veľká cena Španielska 2020

MotoGP:

1. Fabio Quartararo Francúzsko Jamaha 41:23,796 min 2. Maverick Vinales Španielsko Jamaha +4,603 s 3. Andrea Dovizioso Taliansko Ducati +5,946 s

JEREZ DE LA FRONTERA. Francúzsky motocyklista Fabio Quartararo sa teší z prvého veľkého víťazstva v kariére. Na stroji značky Yamaha vyhral v španielskom Jereze úvodné preteky v kategórii MotoGP v posunutej sezóne majstrovstiev sveta cestných motocyklov.

Dosiaľ mal 21-ročný Quartararo v najsilnejšej kubatúre na konte len 20 pretekov a sedem pódiových umiestnení.

Márquez bol na čele

Stal sa prvým francúzskym víťazom pretekov MotoGP po 21 rokoch a triumfe Regisa Laconiho. Podujatie sa konalo bez divákov a za prísnych zdravotných opatrení v súvislosti s bojom proti koronavírusu.

Víťaz vyťažil z veľkej chyby lídra pretekov a obhajcu titulu Marca Márqueza. Španiel ovenčený šiestimi titulmi majstra sveta v MotoGP sa päť kôl pred koncom v zákrute číslo 4 nevyhol pádu a musel sa predčasne porúčať z pretekov.

Márqueza vyhodilo do vzduchu a po dopade absolvoval niekoľko kotrmelcov aj tvrdých nárazov na asfalt a vyhodilo ho mimo trať. Vyniesli ho na nosidlách so zjavne poraneným ramenom.

Quartararo: Najlepší moment môjho života

Druhý skončil na trati Circuito de Jerez-Ángel Nieto Španiel Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP) a tretí Talian Andrea Dovizioso (Ducati Team).

"Je to najlepší moment celého môjho života, som si tým istý. Je to zvláštne takto súťažiť bez divákov, rád by som ich videl ako sa tešia spolu so mnou.

Toto víťazstvo venujem všetkým ľuďom, ktorých postihlo ochorenie COVID-19," uviedol Quartararo.

Majstrovská séria MotoGP, ktorá by mala mať tento rok iba 13 zastávok. O týždeň bude pokračovať opäť na okruhu v Jereze. V Španielsku sa v skrátenej sezóne pôjde až sedem pretekov.

Celkové poradie (po 1 z 13 pretekov)